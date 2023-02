Un exentrenador del Real Madrid reveló que sueña con "dirigir a Boca"

El DT alemán no descartó algún día llegar al "Xeneize" ya que es "un grande en el mundo del fútbol".

Bernd Schuster reconoció que le gustaría dirigir a Boca Juniors: "A mi siempre me gustó soñar con cosas. Me gusta hacerlo".

Bernd Schuster reconoció que le gustaría dirigir a Boca Juniors: "A mi siempre me gustó soñar con cosas. Me gusta hacerlo".

Un exentrenador del Real Madrid y exjugador del Barcelona reveló este miércoles que sueña con dirigir a Boca Juniors. Desde hace cuatro años que el DT no dirige de manera profesional y reconoció que no descarta la posibilidad de llegar al "Xeneize" porque "es un grande en el mundo del fútbol".

En los últimos años han sido varios futbolistas que han reconocido el interés por calzarze la camiseta "Azul y Oro". El más emblemático, por caso, fue el italiano Daniele De Rossi, que hasta terminó cumpliendo su palabra y jugó en el "Xeneize" en el 2019. Sin embargo, ahora el que expresó su deseo de alguna vez estar al frente del plantel es el alemán Bernhard "Bernd" Schuster, quien fue entrenador del Real Madrid durante 2007 y 2008.

Qué dijo Bernhard Schuster sobre su deseo de llegar a Boca Juniors

Schuster junto a Raúl, en un entrenamiento del Real Madrid.

En diálogo con el programa de radio Súper Deportivo Radio, el dt que logró la liga española con la "Casa Blanca" en 2007 sorprendió al revelar su deseo. "Yo me puedo imaginar dirigiendo a Boca. A mi siempre me gustó soñar con cosas. Me gusta hacerlo. Yo necesito soñar. Conozco gente que no quiere soñar, porque dicen que trae mala suerte, pero no tendría ningún problema en dirigir a Boca. A mí me encanta soñar. Boca es un grande en el mundo del fútbol. No sé, si sería una posibilidad, pero yo no lo sacó de mi lista de sueños", manifestó Schuster.

Schuster, que también logró la Supercopa de España con el club de la capital española, viene de un parate considerable, ya que su última experiencia al frente de un equipo fue en 2019 en el Dalian Yifang de la primera divisón de China. Si bien estuvo en carpeta de algunos equipos del fútbol español y hasta estuvo cerca de arribar al Getafe, finalmente no recibió propuestas formales y decidió esperar por una oportunidad.

Schuster y su recuerdo emotivo sobre Diego Maradona

Diego junto a Schuster, en la temporada 1981 en el Barcelona.

El teutón de 63 años fue compañero de Diego Armando Maradona en el Barcelona de 1981 y manifestó qué hace para recordarlo. "De vez en cuando, saco los videos de Diego cuando está en argentina hablando con ustedes (periodismo), en los programas, porque como cuenta las cosas, es que podría estar todo el día escuchándolo, sus formas... Y ahí recuerdo que es auténtico, no era ningún actor".

Además, el exjugador del Real Madrid reveló que le hubiera gustado estar en el Estadio Azteca el día que Maradona levantó la Copa del Mundo de 1986 y se mostró incrédulo por la pérdida física de Diego: "Yo todavía no me lo creo, que no esté con nosotros. Tengo que ir a Buenos Aires, como sea, para asegurarme de verdad".