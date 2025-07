Sorpresa en Boca: la terminante decisión que tomaron con una figura del plantel de Russo

La terminante decisión de Boca con una figura del plantel de Russo

Boca Juniors espera por el debut en esta segunda mitad del año después de la participación en el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos y Miguel Ángel Russo puede perder a una figura de su plantel. Según trascendió, una terminante decisión de la dirigencia cambiaría el destino del futbolista en este mercado de pases y sorprendería a más de uno en el "Xeneize". Es que, más allá de algunos flojos rendimientos, es una pieza importante del equipo.

Se trata de Luis Advíncula, quien tiene serias chances de dejar La Boca en las próximas semanas si se concreta el plan de Juan Román Riquelme y compañía. Tras ser apuntado por varios hinchas que están descontentos con su desempeño en el verde césped, el defensor peruano tendría los días contados con la "Azul y Oro" por un detalle no menor que puede incluir un refuerzo. Si bien dependerá de las negociaciones que se lleven a cabo, lo cierto es que el interés existe y las charlas pueden llegar a buen puerto.

Advíncula, un candidato de Boca a irse en el mercado de pases

Según informó el periodista partidario Leandro "Tato" Aguilera en TyC Sports, "a Advíncula lo van a negociar". A su vez, agregó que no descartan que lo ofrezcan como parte de pago para contratar a otro futbolista en este mercado de pases. El apuntado por la dirigencia es un defensor central y no del fútbol argentino, sino del exterior. Claro que, todavía no llegaron ofertas por él que se acerquen a una negociación pero queda tiempo para el cierre del libro de pases que será el 31 de agosto.

Cabe destacar que el "Xeneize" debutará el próximo fin de semana en el Torneo Clausura contra Argentinos Juniors en La Paternal y también disputará la Copa Argentina, donde enfrentará en 16avos de final a Atlético Tucumán con el objetivo de avanzar a octavos. En cuanto al "Rayo", si la posible operación se lleva a cabo en los próximos días, no estaría en el duelo contra el "Bicho". Igualmente, todavía no hay avances al respecto y todo dependerá de que se concrete su salida después de varios años en el club.

Luis Advíncula no seguiría en Boca

Los números de Luis Advíncula con la camiseta de Boca

Partidos jugados : 163.

: 163. Goles : 6.

: 6. Asistencias : 13,

: 13, Títulos: Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2023.

Los refuerzos de Boca en el mercado de pases

Marco Pellegrino : proveniente de Huracán.

: proveniente de Huracán. Malcom Braida: proveniente de San Lorenzo.

El fixture de Boca en el Torneo Clausura y la Copa Argentina

Fecha n°1 - Argentinos Juniors vs. Boca Juniors - domingo 13 de julio a las 18.45 horas.

Fecha n°2 - Boca Juniors vs. Unión de Santa Fe - viernes 18 de julio a las 19.30 horas.

Copa Argentina - 16avos de final - Boca Juniors vs. Atlético de Tucumán - miércoles 23 de julio con horario a confirmar en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Fecha n°3 - Huracán vs. Boca Juniors - domingo 27 de julio a las 18.30 horas.