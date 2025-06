Oficial: Boca anunció al primer refuerzo para el Mundial de Clubes

Riquelme cerró el primer refuerzo para el Boca de Russo antes del Mundial de Clubes.

Boca Juniors acaba de anunciar oficialmente al primer refuerzo para el Mundial de Clubes 2025, por lo que el presidente Juan Román Riquelme le dio el gusto al entrenador Miguel Ángel Russo a muy pocos días del debut en el torneo intercontinental, ante el Benfica de Ángel Di María y Nicolás Otamendi. El fichaje que cerró el club de La Ribera es nada menos que el de Marco Pellegrino, el central de 22 años del Milan de Italia que estaba a préstamo en Huracán.

Boca confirmó al primer refuerzo para el Mundial de Clubes: Marco Pellegrino

A través de la cuenta oficial de X (ex Twitter), la institución azul y oro publicó que el defensor "se realizará hoy (domingo 8 de junio) los estudios médicos correspondientes". En el mismo posteo, aclaró finalmente que "si no surge ningún inconveniente, se convertirá en jugador de Boca". De esta manera, el director técnico tendrá otra variante como central zurdo, ya que solamente cuenta allí con Marcos Rojo luego de que Ayrton Costa no pudiera resolver sus problemas legales con la VISA para viajar a Estados Unidos.

Marco Pellegrino es el primer refuerzo de Boca para el Mundial de Clubes.

El ex Independiente, Platense y Salernitana le puede aportar soluciones al Boca de Russo, ya sea como alternativa de Rojo o incluso como titular en la zaga junto a Rodrigo Battaglia. La defensa en general es una zona de la cancha en la que el "Xeneize" arrastra problemas desde finales del 2024, con las graves lesiones de Jorge Figal y Cristian Lema incluidas. Por lo tanto, los técnicos Fernando Gago y Mariano Herrón -en su interinato- debieron ingeniárselas con pocas variantes disponibles y apostaron también por el juvenil Lautaro Di Lollo.

Con un muy bien nivel en el Huracán finalista de Frank Darío Kudelka, Pellegrino emprenderá el traslado hacia Norteamérica junto al resto de la delegación del "Xeneize" para encarar el Mundial de Clubes. Se trata de un férreo zaguero de 1.84 metro y 79 kilos con buen juego aéreo, firmeza en los mano a mano, fortaleza para los duelos físicos y liderazgo pese a su muy corta edad.

¿Cuándo juega Boca en el Mundial de Clubes?