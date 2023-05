Morena Beltrán se la pudrió a un periodista de ESPN por el Caso Villa: "No es"

Morena Beltrán aniquiló a un periodista de ESPN F90 por el caso de Sebastián Villa, de Boca. El palazo de la panelista del programa del "Pollo" Vignolo al colombiano tras su declaración en el juicio en el que es acusado por violencia de género.

Morena Beltrán aniquiló a un periodista de ESPN F90 por el caso de Sebastián Villa, de Boca. La panelista del programa de televisión conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo apuntó contra el extremo colombiano después de la declaración en el juicio en el que su expareja, Daniela Cortés, lo acusa por violencia de género. Cuando salió el tema en vivo en la edición del martes 30 de mayo de 2023, la periodista deportiva se hizo escuchar.

Todo comenzó cuando presentaron al aire un informe vinculado con la baja influencia ofensiva del delantero de 27 años en "El Xeneize" en lo que va de la temporada. Fue entonces cuando cada uno de los integrantes del ciclo aportó su visión al respecto y Damián Manusovich sostuvo que no se puede soslayar la situación judicial que transita el ex Deportes Tolima en la Argentina. Y también participaron de la discusión Diego "Chavo" Fucks y Federico "Negro" Bulos.

Mientras cada uno brindaba su postura acerca del momento extrafutbolístico que vive el colombiano en los tribunales, "El Chavo" recordó que "antes se las tiraban todas a Villa y él resolvía, pero ahora ya no resuelve más". Al instante, un par de compañeros le salieron al cruce y entonces se dio el siguiente intercambio picante entre Beltrán, "Manusa", Fucks y Bulos:

Manusovich: "En el análisis no podemos dejar de poner dentro, o como otro dato más, que es una persona que está pasando un proceso...".

Fucks: "Sí, claro, no tendría que estar jugando".

Manusovich: "Entrena tres días sí, dos días no...".

Beltrán: "Bueno, víctima no es, eh".

Manusovich: "Pero tampoco lo podemos pasar como si no existiese, ¿no?".

Fucks: "Si vos te querés meter ahí...".

Manusovich: "No, no me quiero meter".

Fucks: "Institucionalmente, Villa no debería estar jugando. ¿Estamos? Pero está jugando".

Manusovich: "Solamente lo estoy nombrando. A ver, el equipo hoy entrenó y él no entrenó, la semana pasada creo que dos o tres días no entrenó...".

Bulos: "Lo tendrían que haber apartado...".

Manusovich: "Bueno, yo te cuento que eso indudablemente está en su rendimiento".

Fucks: "Esta defensa heroica y corporativa de Villa... A ver, el Boca de los pibes tiene dos pibes que juegan mejor que Villa: (Luca) Langoni y (Exequiel) Zeballos".

Manusovich: "Bueno, Zeballos todavía no está para jugar".

Fucks: "Bueno, cuando esté".

Manusovich: "Cuando esté, vemos... Langoni volvió el otro día un ratito después de un mes y medio".

Fucks: "Bueno, pero digo: quedarse abrazado a una foto me parece un error".