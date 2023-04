Morena Beltrán lapidó irónicamente en ESPN a Villa, de Boca: "Atinadísimo"

Sebastián Villa festejó con un gesto obsceno el gol del agónico 2-2 de Boca contra Rosario Central y Morena Beltrán lo fulminó en ESPN. "Muy adecuado", disparó la periodista.

Morena Beltrán destrozó a Sebastián Villa en ESPN por un gesto obsceno del delantero para celebrar el gol agónico del 2-2 de Boca frente a Rosario Central. La periodiista deportiva se mostró indignada por el desubicado festejo del extremo colombiano cuando Jorge Figal marcó el empate definitivo en Arroyito para rescatar un punto sobre la hora.

El centro enviado por el atacante desde la derecha culminó con el gran cabezazo del defensor. Fue entonces cuando se desató la locura del cafetero: empezó a gritar, a mirar de manera desafiante al público local y a hacer gestos obscenos con ambos brazos mientras saludaba a los compañeros que se le acercaban. Esa actitud generó la durísima crítica de la panelista de Equipo F, que liquidó a "Focus" por la delicada situación judicial que vive: fue denunciado en diferentes casos por violencia de género, acoso y abuso sexual.

Morena Beltrán destrozó a Villa por sus gestos obscenos en Rosario: "Muy adecuado"

La panelista del programa de televisión conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo lapidó al colombiano. Mientras observaban el resumen del encuentro del delantero en Arroyito bajo el título de "Villa, fastidioso ante Central", todos dieron su opinión en vivo. Y la más picante de ellas fue la de la periodista, luego de una acotación de su colega Daniel Arcucci.

En el momento en el que se vio al delantero gesticulando de esa manera, Morena disparó irónicamente: "Muy adecuado para el momento que está viviendo el festejo de Villa, muy adecuado...". No obstante, Vignolo se hizo el desentendido y reconoció que "no había visto este festejo de Villa". Por su lado, Beltrán cerró con que "la verdad... Atinadísimo para la situación judicial".

Qué dijo Daniela Cortés, denunciante de Villa por violencia de género

Ante el fiscal, la joven de 26 años contó que lo conoció al jugador cuando jugaba en Colombia y que él le pidió ir juntos a Argentina, cuando fue transferido a Boca. Ella dijo que primero comenzaron "los insultos y los empujones" y que ella no lo veía como "algo malo". "Con el tiempo, empezaron a surgir comportamientos más duros, se transformaba con el alcohol, las agresiones, los insultos", añadió.

El gesto obsceno de Villa en el festejo del gol del 2-2 de Boca en Rosario.

En su interrogatorio, el fiscal le preguntó cuál era el motivo por el que Villa actuaba así, a lo que ella dijo que podía ser "una foto en Instagram que publicara, o un escote o cualquier comentario". También dijo que la empleada doméstica, de nombre Edith, fue testigo de esas situaciones y que la vio con "moretones" o "llorando", y que ella le contó lo que le hacía Villa.

En la misma línea, relató que ella le contó también esta situación a su hermana y una mejor amiga, a quienes les mandaba fotos: "Mirá lo que me acaba de hacer Sebastián". "Había días que no podía hablar con mi madre o mi hija porque tenía la cara marcada, no era capaz de disimular", señaló.

Cortés dijo que el 27 de abril de 2020 tuvieron una fuerte discusión sobre quien se iba a vivir a Puerto Madero a raíz de una crisis profunda en la pareja. "Ahí él dice que si no me iba empieza hacer daño a mí y mi familia y lo empiezo a grabar", recordó. Fue en ese momento que ella dijo que "Villa le pegó en la frente" un puñetazo con un anillo que portaba en una de sus manos, y que luego le dio "patadas" en varias partes del cuerpo. Cuando la mujer relataba el episodio, Villa negaba con la cabeza.