Messi tuvo un detalle con Riquelme que volvió locos a los hinchas de Boca

El mejor jugador del mundo tuvo un gesto con el club xeneize y usó un detalle que enloqueció a todos los hinchas de ese club.

El mejor jugador de la actualidad -y quizás uno de los mejores de la historia- fue partícipe de un momento recontra viral que enloqueció a todos los hinchas de Boca. Con toda la expectativa de que los jugadores usen la camiseta de Boca y por eso estallaron con un detalle.

El capitán del seleccionado argentino llegó a Buenos Aires en un vuelo privado procedente de Rosario, donde el sábado acompañó a Maximiliano Rodríguez en su homenaje en la cancha de Newell's Old Boys, y se dirigió directamente al punto de reunión de los invitados, del que partirán en minutos rumbo al estadio de Boca.

La cuenta oficial del club retrató el momento en el que Messi se abrazó con Román, vestido con indumentaria "auriazul", y luego saludó a Carlos Bianchi, el DT más ganador de la historia de la institución. Riquelme y Messi compartieron la cancha durante 2.176 minutos en 27 partidos (24 oficiales) con el seleccionado argentino entre octubre de 2005 y el mismo mes de 2008.

