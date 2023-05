Memes: el candidato de Macri prometió "hologramas" en Boca y los hinchas no aguantaron la risa

El expresidente de Boca apoya a un candidato que aseguró que Boca va a tener "hologramas" en un par de años para poder disfrutar el partido en dos canchas. Los hinchas estallaron de la risa.

Después de la presentación de la campaña de Andrés Ibarra, Mauricio Macri confirmó que será parte de la lista que enfrentará a Juan Román Riquelme en las elecciones de Boca Juniors. En primer lugar de esa lista está, justamente, Ibarra que lanzó una insólita promesa.

En una entrevista reveló que "Boca va a jugar el partido real y el partido virtual con hologramas". Inmediatamente después todo explotó en chistes para el club de la Ribera. Además, en la repregunta, Andrés Ibarra sostuvo que "Boca va a ser el primer club en el mundo que juegue al mismo tiempo en dos estadios. En 4 años, esa realidad virtual va a ser de una sofisticación extraordinaria".

Mauricio Macri, en el acto de presentación de la lista que encabeza Andrés Ibarra, tuvo varias entrevistas y apuntó que será candidato en Boca. En ese sentido aseguró: "Voy a acompañar en la Comisión Directiva, sí. Dónde me pongan voy a estar. Creo que es un momento en el que hay que poner el hombro porque estamos muy mal. Estamos muy tristes con este presente de Boca". Con respecto a la situación, añadió: "No tanto por lo deportivo, sino por lo que genera y rodea a una institución que me llevó mucho tiempo y de pelearme con mucha gente que después me amigué como el Mono Navarro Montoya, Fernando Gamboa y el Colo Mac Allister, con quien después terminamos de hacer política".

