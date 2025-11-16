Los cambios obligados que Claudio Úbeda hará el once de Boca para recibir a Tigre

Uno de los cambios es pensando de manera exclusiva en el partido de los octavos de final

A pesar de que se encuentra clasificado a la Copa Libertadores y la siguiente ronda del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, Claudio Úbeda espera culminar la fase de grupos con la mayor cantidad de puntos que sean posibles y esto lo llevará a realizar dos cambios de manera obligatoria dentro del once de Boca Juniors pensando en el partido contra Tigre. Dos ausencias que podrían hacerse sentir en el campo de juego.

La victoria en el Superclásico le dio al Xeneize la tranquilidad de que regresará al máximo certamen internacional y así romper una racha de dos temporadas de manera consecutiva sin poder disputarla. Aunque las exigencias de un equipo grande obligan a presentar un once inicial con lo mejor que se tiene a disposición. Algo que obliga a pensar en cambios en relación con el partido con River.

El delantero se quedaría en el banco para no llegar a la quinta amarilla

Es por ello que Lautaro Di Lollo será reemplazado por Nicolás Figal, debido a que en el Superclásico llegó a la quinta amarilla y por reglamento se encuentra obligado a perderse un partido. Uno de los puntos fuertes del equipo va a ser desarmado y el encuentro contra Tigre es una prueba para ver cómo está en lo físico y en lo futbolístico la variante en caso de que sea necesario usarla más adelante.

Mientras que Ander Herrera dispone de grandes chances de ser titular tras un largo proceso de recuperación e ingresos de manera esporádica con el fin de alcanzar su nivel. El partido ante River lo mostró en muy buenas condiciones. Por ende, Úbeda decidió que reemplace a Milton Giménez, que llegó a las cuartas amarillas y una más lo dejará marginado de la serie correspondiente a los octavos de final del Clausura.

La posible formación de Boca vs. Tigre

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

¿Puede darse un cruce con River en octavos de final?

Lo primero a señalar es que se deben dar una serie de resultados para que haya nuevamente un Superclásico y que de antemano se sabe que se va a desarrollar en el campo de juego de la Bombonera. Las posiciones de los dos equipos permite entender que las chances de que se crucen en el formato de eliminación del Clausura son bastante elevadas.

Lo primero a considerar es que si Boca culmina como en líder en su zona, River podría cruzarlo en la siguiente ronda en caso de que finalice en la octava posición. De momento, los dirigidos por Marcelo Gallardo se encuentran ubicados en el sexto escalón con 21 unidades. Para que esto pase, el equipo debería perder con Vélez Liniers y que se den las victorias de Talleres y San Martín de San Juan.

También puede pasar que el Xeneize sea segundo y que el “Millonario” se ubique en la séptima posición de su zona. En ambos casos, el partido se va a disputar en la Bombonera por la diferencia de puntos entre los dos. Por otro lado, el reglamento señala que en caso de que haya una igualdad en los 90 minutos se va a proceder a dos tiempos extra de 15 minutos cada uno, que luego serán acompañados por disparos desde el punto penal si el empate persiste.