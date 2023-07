Los 5 peores refuerzos de Boca en el siglo XXI

Los 5 peores refuerzos de Boca en el siglo XXI, desde el exdelantero japonés Naohiro Takahara hasta las épocas más recientes. Los fichajes que resultaron "un fiasco" en el club.

Boca ha tenido buenos refuerzos en lo que va del siglo XXI, aunque también ha tenido de los otros, es decir jugadores que no rindieron con esta camiseta. Desde aquellos que llegaron como apuestas en el mercado de pases hasta los que se esperaba que fueran figuras, lo cierto es que resultaron "un fiasco" y se marcharon del club de La Ribera sin pena ni gloria.

Naohiro Takahara en 2001

El exdelantero japonés de 44 años fue una curiosa movida del entonces presidente de la institución, Mauricio Macri, para potenciar la marca del "Xeneize" en el mercado asiático. Más allá de que jugó siete temporadas en Europa y hasta disputó el Mundial de Alemania 2006 con su Selección, en la Argentina jamás funcionó: apenas disputó la temporada 2001-2002, en la que fue suplente en el conjunto de Carlos Bianchi. Un gol a Lanús en La Bombonera en 7 partidos oficiales fue el saldo final del nipón.

En mayo de 2017, "Taka" se reencontró con Macri cuando este último era el presidente de la Nación. "Takahara para mí fue una idea innovadora que pudo haber tenido, además, un resultado deportivo. Pero a veces en el futbol se requiere también de timing. Boca tenía un equipo muy armado y no tuvo muchas oportunidades”, reconoció el líder de Juntos por el Cambio acerca de aquel insólito fichaje. Retirado como profesional en 2018, actualmente cultiva café en la isla de Okinawa y creó un club amateur con una camiseta muy parecida a la del "Xeneize".

Abel Balbo en 2002

Con tres Mundiales disputados con la Selección Argentina y un paso destacado en Europa por Roma especialmente, el ex-River recaló en La Bombonera con 35 años para retirarse. Más allá del gran recorrido en su carrera, no funcionó y apenas disputó cuatro cotejos oficiales. "Pude haber jugado mejores partidos, no hice nada extraordinario... Estoy triste porque me faltó el gol, quería marcar uno por lo menos". "Es particular, una experiencia única que le deseo a cualquier futbolista", destacó. Y remarcó: "Yo no soy hincha de Boca, pero que puedan jugar un día con la camiseta de Boca en La Bombonera donde saltan y cantan todos, vibra hasta el piso de la cancha, es una sensación que tenés que vivirla".

Bruno Marioni en 2007

Luego de haber sido figura en Newell´s, Independiente, Europa y México, el exatacante de 48 años arribó al "Xeneize" como una estrella. No obstante, solamente jugó 18 duelos con 3 gritos y 1 campeonato en una campaña. Se marchó sin pena ni gloria y se retiró en la Liga MX en 2010.

Diego Perotti en 2014

El hijo de otro exjugador del "Xeneize" como Hugo "Mono" Perotti, el extremo llegó a Boca como una figura de Sevilla y convocado al Seleccionado nacional. No obstante, las permanentes molestias en las rodillas y los problemas físicos sólo le permitieron jugar dos partidos con estos colores para retornar al viejo Continente.

Mauro Zárate en 2018

El delantero de 36 años había regresado del exterior al "Fortín", su gran amor desde pequeño. Sin embargo, luego de haber declarado que "en Argentina sólo jugaría en Vélez", se marchó al "Xeneize" y fue tratado como un traidor en Liniers. En La Ribera nunca pudo demostrar el mismo nivel que en el equipo que lo formó, se lesionó demasiado y se fue por la puerta de atrás en 2021: casi siempre como suplente, participó en 85 partidos con 21 goles y 3 títulos.