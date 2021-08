La tristeza de Miguel Ángel Russo tras ser echado de Boca: "La opereta que le hicieron"

En el ciclo "Halcones y palomas", el periodista contó lo que siente el ahora ex DT tras su despido hace algunas horas.

La salida de Miguel Russo de Boca Juniors, luego de que Juan Román Riquelme tome la decisión de echarlo en las últimas horas del lunes, movilizó a todo el mundo "Xeneize". Los resultados no ayudaron y el final era previsible si la situación no se revertía. Sobre este tema el periodista Martín Costa, integrante del programa "Halcones y palomas" en TNT Sports, se refirió a lo que siente el ahora ex DT tras su salida del club.

"Más allá de todo esto el dolor más grande que tiene es la opereta que le hicieron para echarlo", sentenció Costa. Rápidamente Hernán Castillo, conductor del ciclo, le preguntó: "¿Y eso lo va a contar él o lo vas a decir vos?", a lo que el panelista respondió: "Lo digo porque me enteré en estas horas".

El debate continuó y mantuvieron una charla acerca de lo que ya se venía comentando en la interna "Xeneize" antes del despido de Russo. "Terminó el partido con San Lorenzo de los pibes y se empezó a hablar de Battaglia. Me dijeron que fue parecido a lo que terminó pasando con Tevez cuando se fue", afirmó Costa. Mientras que Castillo contestó: "Te voy a decir algo porque tengo una contradicción. Russo puede estar enojado, pero Boca juega mal en serio y era muy fácil pegarle."

En algo estuvieron todo el tiempo de acuerdo y es en que el nivel del club de La Ribera no es bueno hace ya varios partidos y esto se veía reflejado partido tras partido: "Lo primero que marqué fue que este equipo jugaba cada vez peor y yo no le veía en lo inmediato como podía salir de una situación cuando hay niveles tan bajos y una falta de jerarquía que sigue siendo alarmante para un plantel como el que tuvo Boca toda su vida", culminó Costa.

El debut oficial de Sebastián Battaglia como nuevo DT de Boca

Si bien ya dirigió ante Banfield y San Lorenzo respectivamente en este certamen, Battaglia hará su presentación de manera oficial este domingo en La Bombonera cuando Boca reciba a Patronato a las 20:15hs por la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Hasta ahora lo más probable es que el nuevo DT permanezca en el cargo hasta diciembre y a partir del 2022 determinarán si continuará o no al frente del equipo.