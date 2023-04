La terrible noticia que Benedetto le dio a Boca a semanas del superclásico

El "Pipa" debió salir de la cancha por un problema físico y deberá recuperarse en tiempo récord para llegar al duelo frente a River.

Boca Juniors informó este miércoles la lesión que sufrió Darío Benedetto en el encuentro ante Deportivo Pereira, correspondiente a la Copa Libertadores el pasado martes. Su presencia corre riesgo para el Superclásico ante River Plate.

La noche en "La Bombonera" tuvo de todo entre Boca y el equipo colombiano. Más allá de lograr una victoria sufrida en los últimos minutos del partido, uno de los problemas que le dejó a Miguel Almirón de cara al futuro es el problema físico que padeció el "Pipa" en la segunda parte y que restará por saber si llega al duelo clave frente al "Millonario.

La lesión de Darío Benedetto que lo marginaría del Superclásico

A través de un comunicado en redes sociales, Boca Juniors informó qué tipo de problema tiene el delantero. "Darío Benedetto: lesión muscular grado 2 en el isquiotibial derecho. Depto. Médico Fútbol Profesional", se lee en el mensaje del club "Xeneize".

Con este desgarro, Benedetto tendrá, como mínimo, tres semanas de recuperación fuera de las canchas, por lo que llegaría con lo justo al clásico del 7 de mayo frente a River, que se disputará en el estadio Monumental.

Lo que es seguro es que el exjugador de América se perderá el cotejo del próximo domingo frente a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, y el otro clásico ante Racing, en La Bombonera el 29 de abril. Otro de los partidos importantes que no estará disponible será contra Colo Colo, el 3 de mayo en Chile, por la tecera jornada de la Copa Libertadores.

Tras el triunfo de Boca, Vignolo se comparó con Valentín Barco y quedó en ridículo: "De pibe"

Sebastián Vignolo analizó la victoria de Boca por 2 a 1 ante Deportivo Pereira en la Bombonera, se comparó en vivo con Valentín Barco y quedó en ridículo. El "Pollo" destacó al joven crack del elenco "Azul y Oro" como el mejor, pero sus dichos generaron la reacción de sus compañeros de ESPN F90. Por supuesto, el comentario del conductor derivó en las risas de los demás periodistas presentes en la señal de Disney.

Lo sucedido en este duelo correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y cómo reaccionó el equipo de Jorge Almirón tras estar abajo en el marcador, sin dudas ilusionó a más de un hincha "Xeneize". Las canciones contra los futbolistas quedaron de lado luego del empate de Luis Advíncula y cambiaron totalmente con el tanto de Alan Varela. Barco participó en ambos gritos, se convirtió en la figura de la cancha y horas después el propio Vignolo se puso a su altura.

"Me gusta cuando aparecen estos jugadores. Además, por lo general, ¿Con quién te quedás? Te quedás cuando aparece un 9, un 10, un enganche. Acá hay un 3, con alma de 3 y que jugaba de 10. ¿Viste la sangre que tiene el colorado?", lanzó en un principio el "Pollo" para que sus compañeros continúen con sus opiniones sobre el habilidoso lateral del conjunto "Xeneize".

Luego, el relator se dirigió directamente a Oscar Ruggeri y soltó: "Te digo, vos no me viste... de pibe era igual. De pibe, no era Barco, era lancha. Era igual a este pibe jugando. En Argentinos Juniors, después vino (Juan Pablo) Sorín y la empezó a pisar un poquito". Cabe destacar, que fue el tercer partido del "Colo" en la Primera de Boca y no tenía un registro positivo. Los dos compromisos que disputó en el club anteriormente fueron derrotas, pero ante Deportivo Pereira no sólo el equipo ganó, sino que él fue la principal estrella.