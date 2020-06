Ricardo Centurión ya dejó en claro que volver a Boca es su preferencia por encima de otras oportunidades en vistas a su futuro. Es que el mediocampista es confeso hincha del club azul y oro y, si bien manifestó que sería feliz jugando en cualquier institución, el 'Xeneize' le "tira más". Y en las últimas horas, el presidente de Racing Club le abrió las puertas a la concreción de su sueño.

Dueño del 50% de su pase, el titular del club de Avellaneda aseguró que no tendría problemas en negociar con Boca para que su futbolista regrese a La Ribera. "A nosotros nos vuelven 18 jugadores, entre ellos está Ricky también. Nos tenemos que reunir con el técnico (Sebastián Beccacece) y con Diego (Milito) para resolver qué va a pasar con estos 18 jugadores. Todos en Racing no se pueden quedar y ver los puestos que necesitamos. Y después los que tengan mejores ofertas no le vamos a cortar las oportunidades…", explicó Víctor Blanco sobre aquellos deportistas que deben regresar a la 'Academia' de sus respectivos préstamos.

¿Tendría predisposición para charlar con Boca en caso de que requiera a 'Centu', jugador que aún tiene contrato con Racing y actualmente está cedido a Vélez Sarsfield? "Sí, por qué no. No habría problema. Nosotros, en ese sentido, hemos vendido jugadores de la competencia, de nuestro clásico rival, vendimos a River​. Lo importante acá es que rindan profesionalmente", sentenció Blanco.

De este modo, ahora la pelota la tienen Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme. El deseo de Centurión está y la predisposición del presidente de Racing (quien dialogó con Radio del Plata) también. ¿Habrá llamado del ídolo 'xeneize' para que 'Ricky' vuelva a La Bombonera?