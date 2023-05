Jorge Almirón se pudrió y un jugador de Boca deberá buscar club en junio

El entrenador de Boca no convocó a un jugador que tuvo mucho rodaje en otros procesos, pero ahora no sumó minutos y aparece con un pie fuera del club. El delantero se queda sin lugar.

Después de un largo tiempo, Jorge Almirón tomó una fuerte decisión con un futbolista que tuvo varias oportunidades en los procesos anteriores de Boca Juniors. El entrenador xeneize se cansó y lo dejó fuera de la lista de concentrados para el próximo partido por Copa Libertadores de América.

En las últimas semanas, uno de los principales deseos de Almirón fue tratar de mejorar la parte ofensiva del equipo. Allí probó diferentes jugadores para ver si, efectivamente, podía tener un nueve de área que le diera soluciones y, para ello, fue cambiando entre Darío Benedetto, Luis Vázquez y Miguel Merentiel, entre otros. En este sentido, también habló con el Consejo de Fútbol que hay un par de futbolistas que no tendrán lugar a partir de mitad de año porque no van a ser tenidos en cuenta para el proceso.

Ahora, después de haber tenido un par de partidos al frente del equipo y luego de haber probado a varios delanteros se conoció una determinación muy fuerte del entrenador. Jorge Almirón tomó la decisión de no concentrar para el próximo partido por Copa Libertadores frente a Deportivo Pereira a un delantero que, hasta el momento, no tuvo minutos en su gestión. El delantero en cuestión es Nicolás Orsini, el nueve de Boca que tuvo varias oportunidades en otras situaciones, pero que ahora no logró estar a la altura de las expectativas para el entrenador xeneize.

La situación de Orsini en Boca

Desde hace varios partidos ya que Orsini no juega y ni siquiera es tenido en cuenta para ir al banco de suplentes, pero ahora la confirmación llegó luego de que se conozca cuáles fueron los convocados para el partido importante en Colombia ante Deportivo Pereira. En este sentido, el atacante de 28 años es seguido de cerca por otros dos equipos de Argentina. Entre ellos están Godoy Cruz y Central Córdoba de Santiago del Estero que están observando de cerca que puede pasar con el futuro del jugador.

Ya desde hace varias semanas, el futuro de Orsini está en duda ya que no tiene lugar en el equipo y desde hace un par de partidos Darío Benedetto recuperó parte de su gran nivel, mientras que Miguel Merentiel comenzó a tomar ritmo y a pagar con goles la confianza que depositó Boca Juniors.