Interna en Boca: el cruce entre dos figuras del plantel que enojó a Juan Román Riquelme

Durante el partido con Independiente por la Liga Profesional se cruzaron dos figuras del plantel de Boca y a Juan Román Riquelme no le gustó.

Las cosas en Boca Juniors no están nada bien. La derrota del equipo de Sebastián Battagla ante Independiente por 1 a 0, mostró nuevamente las falencias que tiene en sus líneas. En un momento del segundo tiempo del encuentro el DT sacó a Cristian Pavón buscando más equilibrio para llegar al empate. Sin embargo el delantero no se lo tomó bien, reaccionó en el banco de suplentes y su compañero Carlos Zambrano lo cruzó. A Juan Román Riquelme no le gustó nada.

Sus compañeros trataron de poner paños fríos y la discusión terminó ahí, al menos para las cámaras. Al dirigente le molestó la actitud de sus jugadores y tomará cartas en el asunto en la próxima fecha. Finalmente el clásico quedó en manos del "Rojo" de Avellaneda y condenó al "Xeneize" a un puesto clasificatorio a la Copa Sudamericana. Claro que esto cambiaría si no pierde en las últimas tres jornadas o si gana la Copa Argentina.

El cruce entre dos importantes jugadores del plantel del equipo de La Ribera duró al menos un minuto. El defensor peruano explotó de bronca luego de que el delantero llegara a sentarse pegándole al techo del banco de suplentes y luego revoleando una botella con la que mojó al zaguero. Más allá de que varios de sus colegas hicieron lo posible para que no se peleen el ambiente quedó muy tenso.

Pero la feroz interna viene de varios duelos atrás. La relación entre Sebastián Battaglia y Juan Román Riquelme tampoco es la mejor y esto se vio reflejado cuando el vicepresidente del club entró al vestuario luego de la derrota de su equipo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Si bien el DT se encargó de desmentir todo tipo de roce con la dirigencia quedó en evidencia que los hay y esto también afecta al plantel.

La calentura del DT con sus dirigidos

Con el "Xeneize" abajo en el marcador y jugando mal, Battaglia intentó motivarlos para que lleguen al empate pero no lo lograron: "Mucho toqueteo viejo, vamos para adelante", lanzó en caliente viendo que sus dirigidos no reaccionaban. Cabe destacar que realizó siete modificaciones con respecto al equipo que venía de ganarle a Sarmiento de Junín y esto no convenció ni a los hinchas ni a los dirigentes.

Battaglia rompió el silencio por la interna con Riquelme en Boca

"Hace 16 partidos que nos ha tocado la oportunidad de estar al frente del primer equipo de Boca Juniors, que para mí la verdad es un objetivo y una responsabilidad muy importante y lo tomé de esa manera desde el primer día con las ganas y la responsabilidad que se merece. Estoy realmente muy agradecido de la oportunidad que nos han dado a mí y a mi cuerpo técnico", comenzó el DT.

"Al día de hoy podemos decir que estamos en una final de Copa Argentina. Quedan partidos por jugar, pero los objetivos se van cumpliendo y eso me pone muy contento no sólo a mí sino a todos los que trabajamos en el club que estamos todos tirando para el mismo lado, queremos lo mejor para Boca por más que a veces se quieren decir otras cosas", continuó con un guiño a Román.

"Eso que quede bien claro, que vamos a querer lo mejor para el club, vivimos muchas cosas como jugadores y siempre vamos a querer eso. Pensando, diagramando, buscando siempre día a día las mejores decisiones para que a Boca le vaya bien. Ojalá se puedan cumplir todos los objetivos que nos planteamos desde el primer día y estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron", concluyó Battaglia.