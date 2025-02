Impacto en Boca por el nuevo mensaje del DT de la Roma sobre Paredes: "No pueden"

Impacto en Boca por el nuevo mensaje del DT de la Roma sobre Paredes

Claudio Ranieri, DT de la Roma de Italia, rompió el silencio y habló sobre la situación de Leandro Paredes. El volante campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 sigue en el radar de Boca Juniors, pero no llegará en este mercado de pases más allá de las especulaciones en las últimas semanas. Lejos de opinar sobre esta cuestión, el DT se refirió puntualmente al futuro inmediato del mediocampista surgido del "Xeneize".

La realidad es que desde que arribó a la institución para reemplazar a Ivan Juric en noviembre del 2024, el entrenador le dio más lugar al mencionado futbolista que a otros de sus colegas del mediocampo. Por este motivo, tomó la drástica decisión de darle unos días de descanso luego de la dura derrota por 3 a 1 ante el Milan que los dejó afuera de la Copa Italia. Así lo anunció en la previa de un nuevo compromiso de la "Loba" por la Serie A contra el Venezia.

Qué dijo Claudio Ranieri, DT de la Roma, sobre la situación de Leandro Paredes

"Después del 3-1, ¿viste algún equipo que se rindiera? No lo vi. Como entrenador estoy satisfecho, entonces me toca cambiar a mí. Te adelanto desde ya que entre los jugadores convocados no encontrarás ni a Hummels ni a (Leandro) Paredes. Le di vacaciones porque estos pobres muchachos jugaban poco con (Daniele) De Rossi, con Juric y jugaron mucho conmigo", aseguró Ranieri en conferencia de prensa y luego continuó con su idea. "Nos guste o no, lo dan todo, pero luego no pueden con la intensidad que nos han dado. Entonces le dije: 'vete de vacaciones'. Son más útiles ahora para recargar energía nerviosa que para estar conmigo". Además, agregó que no los incluyó no porque jugaran mal, sino porque "dieron todo lo que pudieron".

Leandro Paredes tendrá vacaciones en la Roma de Italia

Los números de Leandro Paredes con la camiseta de Boca Juniors entre 2010 y 2013

Partidos jugados : 31.

: 31. Goles : 5.

: 5. Asistencias : 2.

: 2. Títulos: Torneo Apertura 2011 y Copa Argentina 2012.

Sufre Riquelme: el revés inesperado en Boca por la situación de Leandro Paredes

Juan Román Riquelme recibió otra dura noticia sobre Leandro Paredes y se desmorona la ilusión con su regreso a Boca Juniors. Si bien se confirmó que continuará en la Roma de Italia en este mercado de pases, ahora el mandamás afrontará otro inconveniente que complicará aún más la vuelta del volante campeón del mundo con la Selección Argentina. De esta manera, la dirigencia tendrá que seguir esperando al mediocampista que debutó en la Primera de la institución el 6 de noviembre del 2010.

Luego de estar presente en la derrota de la "Loba" a mano del Milan en la Copa Italia, el futbolista cumplió con los objetivos acordados con el contrato con el club y esto derivará en la renovación de su vínculo. Según informó el periodista César Luis Merlo, en los próximos días el jugador se reunirá con los directivos y todo indica que lo extenderá hasta junio del 2026. Si bien resta la confirmación de manera oficial por parte de la institución europea, todo está encaminado para que esto suceda a la brevedad.