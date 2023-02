Hugo Ibarra cruzó a un periodista tras Boca vs. Vélez: "Contame"

Caliente, Hugo Ibarra cruzó a un periodista en la conferencia de prensa tras el triunfo de Boca en la cancha de Vélez por la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino. El video del DT del "Xeneize".

Boca le ganó por 2-1 a Vélez como visitante, aunque el funcionamiento del equipo de Hugo Ibarra no termina de convencer a algunos periodistas. Por eso, el entrenador del "Xeneize" cruzó a uno de ellos durante la conferencia de prensa posterior al partido en el estadio José Amalfitani, por la quinta fecha de la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino.

El director técnico de 48 años liquidó a uno de los cronistas que le preguntó por el mal juego de su equipo. Al "Negro" no le gustó nada la consulta y no sólo no se quedó callado sino que le contestó de manera picante. De hecho, la respuesta no duró ni siquiera 30 segundos y ya pasaron a otra pregunta en la sala de prensa de la cancha de Liniers.

El picante cruce de Ibarra a un periodista tras Vélez vs. Boca: "¿Cuántas jugadas?"

Luego del arranque de la conferencia de prensa, llegó el turno de un cronista que le consultó al ex lateral derecho formoseño: "¿Cómo te va? Recién dijiste que te vas contento, ¿te vas conforme con cómo jugó Boca?", comenzó el reportero. Al instante, opinó que "se notó que Vélez, en gran parte del partido, lo superó a Boca".

"¿En qué sentido lo superó? Contame, a ver... Contame", lo desafió el DT del "Xeneize". "Y bueno, tuvo algunas jugadas...", le respondió el comunicador. "¿Cuántas jugadas, a ver?". "Y bueno, tuvo algunas... Tuvo la última con (Lucas) Pratto. Tuvo", insistió el periodista. "¡Ah bueno, con centros! Con centros a la olla. No fueron situaciones claras", le retrucó el ídolo del club.

"No, no, está bien. Pero digo, ¿te vas conforme?", reiteró el periodista. "Sí, sí, totalmente conforme", culminó Ibarra en forma tajante. Ahora, el entrenador se enfocará en preparar al equipo para ir por el segundo título nacional al mando del plantel superior de la institución de La Ribera.

El picante cruce del Negro Ibarra con un periodista tras Vélez vs. Boca.

Cuándo juega Boca: vs. Patronato por la Supercopa Argentina 2022

Ahora, "El Xeneize" se medirá con el conjunto de Paraná (Entre Ríos) el miércoles 1° de marzo de 2023 a las 21.15 horas en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero por el trofeo que mide al campeón de la Liga Profesional 2022 con el de la Copa Argentina del mismo año. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal de cable TyC Sports, mientras que el streaming online irá por su plataforma TyC Sports Play. Además, habrá otras opciones como Telecentro Play, Cablevisión Flow y DirecTV GO.