Herrón pateó el tablero en Boca y convocó a una joven joya del club: de quién se trata

Herrón pateó el tablero en Boca y convocó a una joven joya del club

Más allá de que lidera la Zona A del Torneo Apertura, Boca Juniors atraviesa un complicado momento tras la salida de Fernando Gago de la dirección técnica. Mientras continúa la incertidumbre con respecto a quién lo sucederá en el cargo, Mariano Herrón se hizo cargo del plantel y tomó algunas decisiones claves antes del encuentro contra Tigre por la última fecha de la fase inicial del certamen. Una de las más determinantes fue la de incluir a una joven joya entre los convocados para dicho compromiso.

El DT que hasta el momento se quedará hasta el final del campeonato citó a Valentino Simoni, delantero de la Reserva del "Xeneize" que pasa por un gran presente. Por supuesto, la prioridad seguramente la tendrán los titulares y es muy probable que el entrenador mantenga a varios titulares. De esta manera, el juvenil tendrá que esperar para sumar minutos, pero ya apareció en la nómina oficial para este duelo y podría hacer su debut en Primera tras un paso por las inferiores que ilusiona a todos en el club.

Quién es Valentino Simoni, la nueva joya de Boca que convocó Mariano Herrón

El atacante de 21 años recién cumplidos es una de las figuras del Torneo Proyección. Con 8 tantos es el goleador del equipo y viene de romperla en las última presentaciones del "Xeneize", por lo que el DT no dudó en darle lugar en la Primera. Ya fue importante en la Reserva en el año 2021, aunque una rotura de ligamentos lo alejó del verde césped por unos meses y atrasó su llegada a la máxima categoría.

En 2023 volvió a tener un muy buen nivel tanto en el ámbito local como internacional en la Libertadores juvenil. Tal es así que lo mantuvieron en el club y mientras atraviesa un 2025 por demás prometedor buscará seguir con su racha goleadora si es que suma minutos en cancha. Por supuesto, la palabra final la tendrá el propio Herrón que, en principio, citó entre los convocados al delantero que hoy tiene contrato hasta 2028 con Boca.

Valentino Simoni, la sorpresa en la lista de Mariano Herrón en Boca

Mientras en Boca Juniors continúa la incertidumbre sobre quién será el reemplazante de Fernando Gago tras su despido, uno de los técnicos que aparece como candidato sorprendió a todos. Si bien se conoció que Mariano Herrón continuaría en el cargo todo el Torneo Apertura, lo cierto es que Juan Román Riquelme tampoco quiere perder el tiempo y piensa en lo que se viene. Más allá de que el equipo puede salir campeón, poco después jugará el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Gabriel Milito es uno de los que más sonó para asumir en el "Xeneize", pero por ahora no hubo contactos para concretar su arribo. Gustavo Quinteros también, pero igualmente llamó la atención con una contundente decisión en las últimas horas. El exentrenador de Vélez Sarsfield anticipó lo que hará a la brevedad y su determinación no pasó desapercibida en el mundo Boca. A través de DSports Radio aseguraron que el DT con último paso por Gremio de Brasil no viajará a Europa tal como tenía planeado junto a su familia. De esta manera, dejó abierta una puerta a Boca, aunque está claro que todo dependerá de lo que decida el presidente del club. Mientras tanto, el equipo que hoy comanda Herrón visitará a Tigre por la última fecha del Apertura con la clasificación a octavos de final asegurada.