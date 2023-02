Grave denuncia contra Pollo Vignolo en ESPN por Boca: "Moverle el banquito a Ibarra"

La grave denuncia contra El Pollo Vignolo en ESPN, en la televisión, porque le quiere "mover el banquito" a Hugo Ibarra como DT de Boca. "No debieran mirarlo", acusaron al conductor.

Sebastián "Pollo" Vignolo tuvo una grave denuncia en su contra por sus programas en ESPN, puntualmente porque "quiere moverle el banquito a Hugo Ibarra" y operar para que coloquen allí a un entrenador con el que tiene una gran relación desde hace mucho tiempo: Ricardo "Tigre" Gareca. La extensa entrevista al director técnico en Equipo F generó muchas repercusiones en las redes sociales.

En esta oportunidad fue Flavio Azzaro el que fulminó al conductor y relator, que liquida a Ibarra desde noviembre de 2022 por el mal funcionamiento de su equipo. Si bien la nota al "Flaco" pasó por varios temas, el eje estuvo en si volvería alguna vez al club de La Ribera pese a que algunos hinchas todavía lo acusan de "traidor" por haber pasado directamente a River como jugador en 1985.

Acusan al Pollo Vignolo de operar para que Boca eche a Ibarra

A través de su cuenta oficial de Twitter, Azzaro publicó cuatro capturas de pantalla en las que expuso el diferente trato que ESPN les da al "Xeneize" y a River, al que elogia permanentemente pese a que no juega bien tampoco. "Los de Boca no debieran mirarlos nunca más", disparó el ex TyC Sports y América TV.

"De verdad. Es insólito. Ayer llevaron a Gareca para moverle el banquito a Ibarra, mientras en la vereda de enfrente elogiaban a (Martín) Demichelis con River habiendo jugado mal y teniendo que ser ayudado escandalosamente por el VAR para ganar…", insistió Flavio. "Lo más increíble de todo esto es que después (Juan Román) Riquelme va y le da las notas a él. Juro que no lo entiendo", cerró para cruzar al vicepresidente del "Xeneize".

Gareca explicó por qué se fue de Boca a River: "Todos los cheques para atrás"

A la hora de brindar en Equipo F los motivos por los que se marchó desde La Ribera hacia Núñez en 1985, "El Flaco" recordó: "Nunca quisimos ir a River, le dimos a Boca todas las facilidades, aceptamos quedarnos por la mitad, pero llegaron todos los cheques para atrás". "Otras hinchadas nos decían que éramos traidores, incluso hinchas de otros equipos, la pasamos mal... Hoy no pasa nada con los hinchas. Hay de todo, pero nunca me trataron con falta de respeto ni tuve una agresión en la calle", profundizó.

"El Tigre" rememoró: "Yo me formé en Boca desde los 10 años, me probaron en todos lados. Así estuve dos años hasta que pasé a la Novena División. Sé lo que es Boca, nadie me lo va a contar". "Es difícil dirigirlo para un tipo como yo, no va a ser fácil porque tiene dando vueltas a jugadores que ganaron muchas cosas y son técnicos. Como técnico no tendría problemas de nada, pero hay que ver los tiempos de cada uno", remató.