Fue campeón de la Copa Libertadores con Boca, brilló y fulminó a Cavani: "No me gusta"

Por qué Perotti pidió que Cavani salga del once de Boca

Un jugador que haya tenido la posibilidad de ganar la Copa Libertadores es fuente de consultado sobre diversos temas y en Boca Juniors su palabra no es menor, debido a que le preguntaron por la presencia de Edinson Cavani dentro del plantel profesional. Una respuesta que sorprendió y dividió a los hinchas en las redes sociales fue por parte de Hugo Perotti.

El atacante uruguayo de 38 años no pasa un buen momento desde lo deportivo, debido a que dispone de una gran cantidad de situaciones de gol por partido pero son pocas las que suele aprovechar. Esto permite que se arme un debate de si es necesario que mantenga la titularidad o que pase un tiempo algo prolongado ocupando un espacio dentro del banco de suplentes. Una duda que fue resuelta por un gloria del club.

“No me gusta el doble nueve, nunca me gustó. Todavía siguen jugando los dos porque pareciera que hay uno que no se puede tocar, que es Cavani, sino ya hace rato no se estaría jugando con el doble nueve. Boca nunca en su historia jugó con doble nueve”, expresó Perotti en el programa partidario Boca de Selección. Una reflexión que no es nada descabellada, porque otra voces también hicieron hincapié en un posible cambio dentro de la formación.

No obstante, los comentarios que se desprenden desde el predio que se encuentra en la localidad de Ezeiza es que no habrá cambios para visitar a Rosario Central. Esto es producto de que Claudio Úbeda está llevando a cabo entrenamientos con la presencia de los delanteros uruguayos en el frente de ataque. Lo cierto es que la efectividad de Cavani puede ser explicada por la falta de claridad frente al arco cada vez que tiene el balón entre sus pies y las lesiones que le impidieron alcanzar un rendimiento óptimo. En lo que va de la vigente temporada, el delantero disputó 20 partidos y solo pudo darse el gusto de festejar 4 goles.

La posible formación de Boca vs. Rosario Central

A falta de varios entrenamientos y ensayos de fútbol para terminar de ajustar detalles, se desprende que habrá una defensa titular sin la presencia de Marco Pellegrino que sigue moviéndose de manera diferenciada. Se decidió no apresurar el regreso del central y puede que quede marginado del próximo encuentro. La intención es que obtenga el alta médica cuando no sienta molestias y esté dentro de los plazos establecidos por la medicina.

Por ende, el once podría ser con Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. La presencia del arquero es una que desmiente de manera absoluta los rumores de un regreso de Chiquito Romero como también la titularidad de Javier García, que pasará a ser el segundo y está en el banco de suplentes del Gigante de Arroyito.