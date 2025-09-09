La nueva vida del Tanque Silva junto a otro exjugador de Boca: "Un placer"

La nueva vida del Tanque Silva junto a otro exjugador de Boca

Santiago "Tanque" Silva ya definió qué será de su futuro en el fútbol y un excompañero suyo de Boca Juniors será su principal acompañante. El delantero uruguayo de 44 años que todavía no colgó los botines asumirá un nuevo destino en su extensa carrera pero en un equipo que será muy diferente a los que alguna vez representó. Por supuesto, la noticia sobre el experimentado atacante no tardó en trascender teniendo en cuenta que puede ser una de sus últimas veces en una cancha.

El nacido en Montevideo se unirá a Pablo Mouche para jugar en la Copa Potrero siendo parte del elenco del TyC Del Potrero del streamer Alejo Leguiza en el torneo organizado por Sergio "Kun" Agüero. Ambos protagonistas hablaron sobre lo que será su participación en conjunto en este certamen en el que buscarán la gloria y lo dicho por Silva no pasó inadvertido. Es que el futbolista que estuvo dos años suspendido por doping ya dejó en claro cuál es su objetivo y buscará cumplirlo al lado de un exjugador al que conoce muy bien.

El Tanque Silva jugará la Copa Potrero y se reencontró con Pablo Mouche

"Es un placer estar acá, poder ayudarlos y que ustedes me ayuden a mí también. Siempre me gusta mucho sumar desde donde me toque. Me tocó jugar muchos años al fútbol profesionalmente y hoy estar acá pudiendo acompañarlos a ustedes. Es un placer. Que sea lo mejor, a entrenar y trabajar", esbozó Silva después de la presentación hecha por su excompañero en la que lo llenó de elogios. "Lo considero un amigo, una gran persona que tiene los mismos valores. Nos va a dar mucha jerarquía y experiencia, es muy importante para mí que esté acá con nosotros", fueron las palabras del exdelantero a la hora de hablar del uruguayo que hace unos meses contó que quería retirarse "entrando a una cancha, compitiendo, empujando y contagiando".

Cabe destacar que juntos alcanzaron la final de la Copa Libertadores en 2012, la cual Boca perdió a manos del Corinthians, además de compartir varios partidos en cancha y ganar la Copa Argentina en el año 2012 contra Racing por 2 a 1 con Julio César Falcioni como entrenador del "Xeneize". En esta ocasión, se volverán a juntar para el torneo que en su segunda edición contará con 40 equipos y comenzará en el mes de noviembre.

Santiago "Tanque" Silva jugará junto a Pablo Mouche en la Copa Potrero

Las estadísticas del Tanque Silva en su carrera