"Es un bosque": impacto por cómo está hoy la cancha en la que Boca ganó su última Copa Libertadores

El estadio en el que Boca ganó su última Libertadores hoy es un bosque.

Sorpresa absoluta en el fútbol por cómo se encuentra hoy la cancha en la que Boca Juniors ganó su sexta y última Copa Libertadores de América, allá por el 20 de junio del 2007. El equipo entonces dirigido por Miguel Ángel Russo, con Juan Román Riquelme como la gran figura, derrotó por 2-0 a Gremio de Brasil con los dos goles de Román en la final de vuelta, para coronar el 5-0 global definitivo.

El escenario de la sexta estrella del máximo torneo continental para el "Xeneize" fue nada menos que el Estadio Olímpico Monumental de Porto Alegre, que actualmente está en un abandono total pese a haber tenido una capacidad para 55.400 espectadores. De hecho, un video que trascendió en las redes sociales se viralizó internacionalmente y este emblemático sitio en la actualidad es realmente un bosque. Se trata de un pastizal en la zona del campo de juego, al mismo tiempo que las tribunas están rotas, despintadas y con escombros por todos lados.

Video: así quedó el estadio en el que Boca ganó su última Copa Libertadores en 2007

¿Qué pasó con el estadio en el que Boca ganó su última Libertadores?

El verde césped tenía 105 metros de largo por 68 de ancho, una dimensión determinada por la FIFA para los partidos de una Copa del Mundo. Sin embargo, cuando Gremio de Porto Alegre construyó su nuevo escenario, el Olímpico Monumental quedó en el olvido. El cuadro gaúcho debutó en su flamante casa Arena do Gremio el 8 de diciembre del 2012, por lo que su antiguo hogar ya acumula casi 13 años de abandono.

A lo largo de todo este tiempo, los diferentes gobiernos municipales no se encargaron de mantener un sitio icónico para el fútbol brasileño y continental, por lo que el mismo se cayó a pedazos en todo sentido. No obstante, no se descarta arreglarlo, reformarlo y ponerlo en condiciones nuevamente a mediano o largo plazo.

Las formaciones de Boca y Gremio en la final de vuelta de la Copa Libertadores 2007

Después de la goleada del elenco de Russo por 3-0 en la ida en La Bombonera, con los tantos de Rodrigo Palacio, Riquelme y Patrício en contra, ambos conjuntos saltaron a la cancha de la siguiente manera en la revancha en Porto Alegre:

Gremio: Sebastián Saja; Patrício, William, Lúcio, Teco; Diego Gavilán, Lucas Leiva; Tcheco, Carlos Eduardo, Diego Souza; y Tuta. DT: Mano Menezes.

Sebastián Saja; Patrício, William, Lúcio, Teco; Diego Gavilán, Lucas Leiva; Tcheco, Carlos Eduardo, Diego Souza; y Tuta. Mano Menezes. Boca: Mauricio Caranta; Hugo Ibarra, Daniel "Cata" Díaz, Claudio Morel Rodríguez, Clemente Rodríguez; Pablo Ledesma, Éver Banega, Neri Cardozo; Juan Román Riquelme; Rodrigo Palacio y Martín Palermo. DT: Miguel Ángel Russo.

El equipo argentino ganó 2-0 con los dos goles de Riquelme, y Palermo desvió un penal.