Fue campeón en Boca, puede volver y recordó su calvario: "No quería jugar más"

Fue campeón con Boca y reveló su calvario en el fútbol argentino.

Un exjugador de Boca Juniors, que fue campeón cinco veces con esta camiseta, recordó que no la pasó nada bien por una situación personal cuando estaba en el fútbol argentino. De hecho, repasó que perdió a un hijo cuando se desempeñaba en el club de La Ribera y por ello no pudo continuar en el país, ya que su cabeza no estaba en el ámbito profesional.

El protagonista es nada menos que Jorman Campuzano, el mediocampista central colombiano de 28 años que fue titular en el equipo de Miguel Ángel Russo que se consagró en la Liga del 2020. Durante una nota con un medio de comunicación de su país, el ex Deportivo Pereira dejó en claro que hay temas que importan mucho más en la vida que lo que simplemente pueda ocurrir dentro de una cancha.

Campuzano repasó todo lo que sufrió cuando jugó en Boca: "Perdí a un hijo"

El volante de contención contó: "Viví momentos difíciles, pero no fue en lo futbolístico. Fue cuando perdí a un hijo mío, cosa que ustedes no saben, no quería jugar más al fútbol". A modo de análisis de su etapa de cuatro temporadas en el cuadro azul y oro entre 2019 y 2023, rememoró: "Jugué 150 partidos, por eso no sé por qué la gente dice que es difícil... No culpemos a Boca, no culpemos al fútbol argentino, no me culpen a mí. A veces uno, como jugador, tiene problemas familiares que quieren hacerte renunciar a cosas".

Campuzano, varias veces campeón con Boca.

¿Campuzano puede volver a Boca en 2025?

Sobre su buen presente en el préstamo en Atlético Nacional, ya que en junio próximo debería regresar al "Xeneize", el futbolista manifestó: "Feliz, lo estoy disfrutando. Tengo contrato hasta mitad de año, no sé qué va a pasar, pero ya viví lo más difícil, que es perder un hijo, ahora de aquí para allá es ganancia...". Y profundizó: "Tengo mis dos hijos, que es el trabajo más difícil para mí, ser el mejor padre".

Respecto a su charla con Juan Román Riquelme antes de volver a ser cedido, el colombiano expresó: "Cuando hablé con Román tuve varias ofertas del fútbol mexicano, del fútbol brasileño. Y dije: 'Creo que es momento de volver a Nacional porque fue el que me cambió la vida´". "Después de Deportivo Pereira, que me dio la oportunidad, Nacional me cambió la vida, me abrió la puerta internacionalmente", completó.

Los números de Campuzano en Boca