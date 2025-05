Fue borrado en Boca vs. Tigre y se quejó con una frase de Marcelo Bielsa: "Veneno"

Un jugador de Boca quedó afuera contra Tigre y disparó con una frase de Bielsa.

Un jugador de Boca Juniors, que fue marginado por Mariano Herrón para visitar a Tigre, se quejó a través de las redes sociales por la determinación del entrenador interino y hasta citó a Marcelo Bielsa para demostrar su fastidio. Uno de los futbolistas que no es tenido en cuenta por el parcial reemplazante de Fernando Gago disparó munición gruesa mediante su cuenta oficial de Instagram.

El protagonista en esta oportunidad es nada menos que Juan Barinaga, el lateral derecho de 24 años que llegó al club de La Ribera desde Belgrano de Córdoba a mediados de 2024, a cambio de aproximadamente 3 millones de dólares por la totalidad del pase. Desde su perfil de @juanbarinagaok, el defensor dejó en claro que no le gustó nada la decisión de Herrón para afrontar la última fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2025 en el fútbol argentino. En Victoria, el "Xeneize" deberá ganar para superar a Argentinos Juniors como el único líder del grupo y, de esa manera, definir todas las series de los playoffs posteriores de local en La Bombonera, hasta la final del torneo.

Barinaga, furioso por quedar afuera de Boca vs. Tigre: "Injusticia"

El lateral derecho publicó una historia en Instagram con una antigua frase de Bielsa y simplemente publicó: "Acepten la injusticia, traguen veneno, que todo se equilibra al final". Es que el ex Belgrano quedó afuera directamente de la lista de concentrados para visitar al conjunto dirigido por Diego Dabove, ya que en su posición aparecieron el peruano Luis Advíncula (seguramente titular) y Lucas Blondel.

Barinaga quedó afuera de Boca vs. Tigre y citó a Bielsa.

¿Cómo fue la frase de Bielsa que citó Barinaga en Boca?

Aquellas palabras del "Loco" rosarino se dieron en el vestuario de Olympique de Marsella, cuando comandaba a uno de los equipos grandes de Francia. En ese entonces, durante su etapa entre 2014 y 2016, el ídolo de Newell´s arengó a sus futbolistas en el vestuario después de no haber podido vencer en un cotejo clave, aunque lo habían merecido ampliamente. En dicha época, el DT argentino les habló a flor de piel a sus jugadores en la intimidad, en un momento que luego trascendió y se volvió viral:

"Es muy difícil aceptar las injusticias, muchachos, pero escúchenme lo que les voy a decir. Si ustedes juegan así como jugaron hoy de aquí al final del campeonato, van a obtener el premio que merecen. Yo sé que ahora nada los serena porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final... Faltan nueve fechas, si nosotros jugamos así las nueve fechas, no les quepan dudas de que van a tener la respuesta que merecen. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada, traguen veneno, fortalézcanse, porque si jugamos así las nueve fechas que faltan van a obtener lo que merecen. ¡Los felicito a todos, muchachos, a todos, a todos!".

Las estadísticas de Barinaga en Boca

14 partidos oficiales.

903 minutos disputados.

Sin goles.

1 asistencia.

5 amonestaciones.

Ninguna expulsión.

Sin campeonatos obtenidos.

