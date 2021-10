El regreso más esperado: Sebastián Villa podría volver a jugar en Boca vs. Gimnasia

Una figura de Boca volverá al primer equipo cuando el "Xeneize" reciba a Gimnasia y Esgrima de La Plata en La Bombonera el próximo sábado 30 de octubre.

Las buenas noticias en Boca Juniors no abundan luego de la derrota ante Vélez. La lesión de Marcelo Weigandt fueron un baldazo de agua fría para Sebastián Battaglia de cara a lo que se viene. Sin embargo una noticia hizo felices a varios hinchas "Xeneizes". Se trata del regreso de Sebastián Villa a los entrenamientos a la par del primer equipo y que jugaría ante Gimnasia y Esgrima de La Plata el 30 de octubre en La Bombonera.

Luego de tantas idas y vueltas con su situación, internas con el Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme y las discusiones que tuvo con la dirigencia por su futuro, parece que la novela está a punto de terminar. Tras meses de incertidumbre el DT optó por sumarlo a las prácticas con sus compañeros -ya entrenaba pero diferenciado- y hasta lo utilizó como un titular. Se perfila para jugar ante el "Lobo" por la fecha 19 del torneo local.

"Quiero aprovechar este momento para pedirle disculpas a toda la hinchada, a mis compañeros, a la dirigencia, a todas las personas que me han apoyado y han creído en mí. Tuve un mal momento y tomé una decisión errada. Cualquier persona puede equivocarse pero bueno hoy gracias a Dios tengo la mentalidad fuerte", aseguró ante los medios arrepentido por lo hecho semanas atrás.

Y agregó: "Lo que había sucedido con mi madre me ayudó a tomar esa decisión que puede ser que no haya sido correcta pero estoy aquí poniéndole el pecho desde que llegué. Estoy aquí para apoyar desde donde me toque. Siempre tuve el sueño de jugar en Europa y era una oportunidad que yo veía pero eso ya pasó y estoy entrenándome desde que llegué de la mejor manera, callado y aguantando lo que hay que aguantar", culminó.

Lo que se le viene al "Xeneize"

Este sábado 30 de octubre en La Bombonera recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la fecha 19 del certamen local a las 20:15. Saldrá con el objetivo de acortar distancia con su rival de toda la vida a quien todavía tiene a 9 puntos de ventaja. El 3 de noviembre jugará ante Argentinos Juniors la semifinal de Copa Argentina y cinco días después enfrentará a Aldosivi en Mar del Plata a partir de las 21:15.

La lesión de un importante jugador del plantel

Marcelo Weigandt sufrió una luxación de hombro en el duelo ante Vélez Sarsfield y su recuperación le demandará medio año. Sin dudas es una baja sensible para Sebastián Battaglia ya que se ganó rápidamente la titularidad y más aún después de la lesión del defensor peruano Luis Advíncula. El "Chelo" no quiere saber nada con operarse sin embargo el médico del club, Rubén Argemi declaró que "es lo mejor para su carrera".