Interna en Boca: Riquelme aclaró la situación de Sebastián Villa y sorprendió al Pollo Vignolo

En una extensa entrevista en ESPN F90 del "Pollo" Vignolo con Juan Román Riquelme, el vicepresidente de Boca apuntó contra Sebastián Villa.

Juan Román Riquelme habló con Sebastián "Pollo" Vignolo en la emisión noche de ESPN F90 sobre la actualidad de Boca. El vicepresidente del "Xeneize" contó entre otras cosas cómo está la situación del colombiano Sebastián Villa, quizás el jugador más problemático del club en este último tiempo. El director del Consejo de Fútbol no se guardó nada y sobre el final de la entrevista le salió al cruce.

Ante la pregunta de Vignolo: "¿En qué situación está Villa?", el exjugador respondió: "Ahora está transitando los días de aislamiento y cuando terminen esos tiene que presentarse a entrenar. Me parece que el lunes porque el sábado tenemos partido en Rosario. Solamente nos queda que se recupere Cardona que está en los últimos días de recuperación por una molestia que tiene", afirmó Román.

El "Pollo" insistió: "¿Va a seguir jugando en Boca?" y Riquelme dijo: "Tiene contrato con nuestro club por muchos años, así que las cosas son normales, ¿Vos tenés contrato con ESPN, no?", preguntó. "Sí pero yo vengo a trabajar todos los días, no falto nunca y tengo contrato hasta dentro de un par de años más", afirmó el periodista. Román retrucó: "No importa, pero lo tenés que respetar. Villa tiene contrato con Boca y lo tiene que respetar".

La charla se puso cada vez más picante y nuevamente el conductor soltó una polémica pregunta: "Yo quiero venir a hacer el programa ¿Villa quiere jugar en Boca?", a lo que el exvolante del Villarreal respondió: "Eso preguntáselo a él, nosotros somos un club muy serio. Cuando agarramos el club lo agarramos en deuda cuando nos dijeron que había mucho más plata. Ojalá que Villa cumpla con las obligaciones que tiene" afirmó.

Continuó: "¿Alguna vez escucharon a alguien del club decir que Villa estaba en venta? No. Si nos enteramos que llegaban ofertas. Por todos los jugadores de nuestro club pueden llegar ofertas, pero cumplimos con las obligaciones que tenemos y ellos tienen que cumplir con las que tienen. Entiendo que ustedes tienen un programa de muchas horas y tienen que vender. Nosotros estamos para tomar decisiones y lo hacemos", sentenció.

Quien tomó la palabra fue Marcelo "Cholo" Sottile que consultó si el colombiano merece una sanción y Román respondió: "El libro de pases ya cerró, entonces creo que la respuesta del club es clarísima. Ojalá que haya aprendido", pero el periodista insistió y lanzó su opinión: "Villa no merece jugar más con la camiseta de Boca". Riquelme retrucó: "Es tu opinión y yo la respeto, pero tenemos firmado con él un contrato".

Por último, el director del Consejo de Fútbol dijo lo que todos en el programa querían escuchar: "Le faltó el respeto al club, a la camiseta, a sus compañeros, ¿Querés que te diga eso? Si ya lo sabés y lo saben todos. Nosotros somos un club serio y vamos a cumplir con todo", culminó.

Lo que se le viene a Boca

El conjunto dirigido por Sebastián Battaglia jugará este sábado a las 20:15 ante Rosario Central por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol en el "Gigante de Arroyito". El arbitraje estará a cargo de Fernando Espinoza.