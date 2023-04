El referente de Almirón que preocupa a los hinchas de Boca: "Me marcó"

El nuevo técnico de Boca tiene un referente que, cuando pasó por la institución, tuvo un momento magro en su carrera y le hizo perder un campeonato.

En las últimas horas se conoció que Jorge Almirón será el nuevo entrenador de Boca Juniors a partir del día lunes. El exentrenador de Lanús y Elche, entre otros equipos, llega al club xeneize de la mano de Juan Román Riquelme. Sin embargo, hay un detalle que llama la atención de muchos hinchas de Boca.

Convencido por lo que fue su trabajo en Lanús, donde alcanzó la final de la Copa Libertadores 2017 tras eliminar a River, Román en su momento intentó que Almirón fuera el primer técnico de su ciclo como dirigente, aunque finalmente el cargo recayó en Miguel Ángel Russo. En el caso de concretarse, será el regreso del técnico al fútbol argentino tras su segundo paso por Lanús, que se terminó en julio de 2022.

A lo largo de su trayectoria como entrenador, Jorge Almirón reveló que tuvo varios cruces con sus entrenadores. Uno, el más conocido, se convirtió en un referente para el ahora entrenador de Boca. En una entrevista con El Gráfico contó que una vez tuvo un cruce con Ricardo La Volpe: "Era mi técnico, sentía admiración por él, pero en un momento no me sentí bien tratado y reaccioné, estuvimos a punto de irnos a la manos". Con respecto a su admiración, agregó: "Cada vez que viene al país nos juntamos a comer. Fue el técnico que más me marcó”, dijo.

Vale recordar que Ricardo La Volpe tuvo un paso muy pobre en Boca, ya que los mismos hinchas reconocen el magro resultado que tuvo cuando lo dirigió. Después de haber reemplazado a Alfio Basile al mando de Boca, el equipo xeneize perdió un campeonato que estaba ganado frente a Estudiantes de La Plata.

La lamentable anécdota de Ricardo La Volpe con los jugadores de Boca

Aquel Torneo Clausura quedará en la historia del fútbol argentino por el cierre que tuvo, en el que los de el "Bigotón" fueron protagonistas. Es que Alfio "Coco" Basile dejó su puesto para dirigir a la "Albiceleste" poco después del Mundial de Alemania y La Volpe ocupó su lugar durante el mencionado certamen con todo encaminado para campeonar. Sin embargo, las cosas dentro del equipo no estaban bien y el estratega lo contó.

"Iban a jugar un fútbol tenis. Estaba el 'Cata' con (Guillermo) Marino, del otro lado (Rodrigo) Palacio y Martín Palermo. Entonces miro y le digo a Marino: 'Hoy vamos a armar algo'. Yo sabía que él estaba bien conmigo y contento, igual que Fernando Gago. A Marino lo llaman por teléfono... Mentira, era una trampa que hicimos nosotros. Marino se va y me meto en la cancha para jugar, el 'Cata' agarra la pelota y dice 'No, lo esperamos'. Así es el fútbol, no me calenté, me reía".