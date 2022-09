El insólito apodo con el que los jugadores de Boca llamaban a La Volpe: "Un error"

Ricardo La Volpe contó el insólito apodo con el que los jugadores de Boca Juniors lo llamaban en su paso como DT del club en 2006.

Ricardo La Volpe reveló el insólito apodo por el que lo llamaban los jugadores de Boca Juniors en su etapa como DT del "Xeneize". El campeón del mundo en Argentina 1978 habló de lo que fue su paso por el club en el año 2006, en el que estuvo cerca de conseguir el tricampeonato y perdió la final contra Estudiantes de La Plata. Además, recordó una anécdota en la que sus futbolistas dejaron en claro cómo era el clima interno con él al mando.

Aquel Torneo Clausura quedará en la historia del fútbol argentino por el cierre que tuvo, en el que los de el "Bigotón" fueron protagonistas. Es que Alfio "Coco" Basile dejó su puesto para dirigir a la "Albiceleste" poco después del Mundial de Alemania y La Volpe ocupó su lugar durante el mencionado certamen con todo encaminado para campeonar. Sin embargo, las cosas dentro del equipo no estaban bien y el estratega lo contó en una entrevista.

"Cuando llegué a Boca no era de ellos. Tal es así que me decían 'El mexicano'. Decían '¿Qué quiere este mexicano?'. Yo lo escuchaba y la verdad no lo podía creer. Hay cosas en el fútbol que también te enseñan. No le llegué al grupo. Y eso es un error del técnico. Yo sabía cuál era el grupito de amigos. Debí llevarlos a tomar un café o a cenar y preguntarles qué pensaban. Me faltó eso", sostuvo en diálogo con el medio "Azteca" TUDN. Es que, a pesar de ser argentino, gran parte de su carrera como DT fue en México y los futbolistas se lo remarcaban.

Por otro lado, el entrenador contó una anécdota con la que demostró lo que era el plantel de Boca con él: "Iban a jugar un fútbol tenis. Estaba el 'Cata' con (Guillermo) Marino, del otro lado (Rodrigo) Palacio y Martín Palermo. Entonces miro y le digo a Marino: 'Hoy vamos a armar algo'. Yo sabía que él estaba bien conmigo y contento, igual que Fernando Gago. A Marino lo llaman por teléfono... Mentira, era una trampa que hicimos nosotros. Marino se va y me meto en la cancha para jugar, el 'Cata' agarra la pelota y dice 'No, lo esperamos'. Así es el fútbol, no me calenté, me reía".

Boca y su mensaje para Rodrigo Palacio tras el retiro del fútbol

Mediante Twitter e Instagram, el club de La Ribera recordó la etapa de "La Joya" en la institución a la que llegó desde Banfield, luego de sus breves ciclos en Bella Vista de Bahía Blanca y en Huracán de Tres Arroyos. Se marcha de este deporte uno de los jugadores que hizo una gran dupla con Martín Palermo, el máximo artillero histórico del conjunto "azul y oro".

Con un video de casi un minuto con los mejores goles y las jugadas más destacadas del bahiense con esta camiseta, "El Xeneize" eligió algunos emojis y posteó: "¡Rodriiigooo! Palacio anunció su retiro como futbolista profesional". Además, recordó que "en Boca obtuvo 8 títulos, incluida 1 Copa Libertadores, con 82 goles en 185 partidos". Por último, lo definió cómo "ídolo" y agregó el número 14, que distinguió a "La Joya" durante gran parte de su trayectoria.