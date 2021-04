El Patrón Bermúdez contra todos: Russo, Pergolini, Tevez, y "los escobazos" a Wanchope Abila

Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca que lidera Juan Román Riquelme, rompió el silencio luego de varios capítulos en la interna del xeneize. El Patrón se refirió a las críticas que recibe el equipo que maneja el fútbol en el Xeneize, a la renuncia de Mario Pergolini a la vicepresidencia del club y al nivel del equipo de Miguel Ángel Russo. Además, se expresó sobre la posible llegada de Edinson Cavani, la salida de Ramón Ábila y les dejó una líneas a Carlos Tevez y Cristian Pavón.

La continuidad de Russo

"Para el Consejo de Fútbol nunca estuvo en duda la continuidad de Miguel Russo en este último tiempo. Nunca estuvo en duda más allá de que hubo momentos buenos y menos buenos", dejó en claro el Patrón, y aseguró: "A mí me sorprenden que me digan que no hay diálogo cuando todos los días dialogamos con el técnico. Si las diferencias existen en los grupos, siempre se han zanjado hablando, pero acá nunca pasó ni siquiera eso".

La renuncia de Pergolini

El exdefensor xeneize se refirió a la dimisión del empresario a la vicepresidencia del club y lanzó: "Pergolini no renunció por el Consejo de Fútbol. Nosotros tenemos la mejor relación con Mario. Nosotros en el Consejo lo único que hicimos es siempre colaborar".

Además, contó que "nunca hubo un rompimiento ni una discusión" y aclaró: "Si Pergolini tenía una idea, no es una idea que a nosotros nos haya caído como una obligación, ni nosotros le impusimos nunca nada a él. Ustedes creen que por eso se fue Mario, pero yo no".

Para cerrar con el tema, Bermúdez habló del vínculo entre Román y el empresario, que habría sido uno de los detonantes de la renuncia, y dijo: "La relación de Pergolini con Riquelme era de vicepresidente a vicepresidente, con tremendo respeto. Ni Román se metía en los lugares que no conocía, ni tampoco vi a Mario avasallando a Román".

Cavani, refuerzos y Tevez

Bermúdez aseguró que el Consejo de Fútbol hará todo lo que esté a su alcance "para que el plantel tenga el nivel para poder competir al máximo" y que "lo bueno es que todos los jugadores del mundo declaran que quieren venir".

En la misma línea, tocó el tema del delantero uruguayo y soltó: "Yo creo que Cavani tiene claridad sobre que aquí se lo quiere y se lo respeta, y que sería un placer tenerlo con la camiseta de Boca, pero hay mucho que depende de él. Veo posible que Cavani venga a Boca. Los seres humanos tenemos principios y a veces el tema familiar es fuerte y ojalá venga gran parte de esa decisión final por quedarse cerca de los suyos".

Cavani es uno de los apuntados para llegar a Boca

Asimismo, comparó el presente de Tevez en este nuevo ciclo del club, encabezado por la dirigencia de Jorge Ameal, con el pasado, que tuvo a Daniel Angelici como presidente. "Carlitos con Guillermo no jugó ni siquiera el 50% de los partidos que ha jugado en esta etapa, ni jugó ni siquiera el 30% en la etapa con Alfaro. Nosotros lo respetamos y lo hacemos sentir bien en nuestro club y él sabe que lo apreciamos", afirmó.

Y, para dejar en claro que dejó atrás su pelea con el Apache, reveló: "A Tevez todos los días que lo cruzo lo saludo. Por encima de todos nosotros está la institución. Todos los días se le profesa el respeto necesario para que salga a la cancha y disfrute hasta el último día y hasta cuando el quiera lo que hace".

Pavón y la salida de Wanchope Ávila

"Del tema Pavón se han dicho cosas que no son. Nosotros nos juntamos tres veces con él. No es el Consejo el que decide si se queda o no, es el jugador", aseveró. Vale recordar que el papá del futbolista había dicho que no existía una relación con la dirigencia.

Por otra parte, el Patrón dejó en claro que "nadie sacó a escobazos a Wanchope Ábila" y opinó que la poca capacidad goleadora del equipo no está relacionada con la falta de un centrodelantero. "Yo creo que si a Boca le falta gol no depende exclusivamente del nueve, no es el único responsable", concluyó.