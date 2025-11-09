Por qué Edinson Cavani no juega en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

Por qué el delantero uruguayo no está en el once titular para el Superclásico frente a River.

Boca Juniors y River Plate serán protagonistas este domingo de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino: el 'Xeneize' recibirá al 'Millonario' en La Bombonera a partir de las 16:30 horas por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Para este encuentro, el entrenador Claudio Úbeda decidió sumar nuevamente a la lista de convocados a Edinson Cavani, el delantero uruguayo que vuelve al equipo después de casi dos meses de ausencia. Sin embargo, no será parte del once titular que saltará esta tarde al terreno de juego.

El futbolista nacido en Salto entrenó esta última semana de forma intensiva para definir si su lesión le permitía sumar minutos, en un duelo fundamental para ambos pensando en la tabla anual y la clasificación a competencias internacionales en 2026. Hace algunas semanas había sufrido la distensión del psoas derecho, una dolencia de la que se resintió a fines de octubre, justo antes del enfrentamiento ante Barracas Central. Ahora, el atacante charrúa respondió positivamente a la exigencia y estará en el banco de suplentes, aguardando por una posibilidad en el segundo tiempo.

Edinson Cavani irá al banco de suplentes: quiénes conformarán la delantera de Boca

Con Cavani en el banco, el DT apostará por la misma dupla titular de las últimas presentaciones con Miguel Merentiel y Milton Giménez, ambos protagonistas en el último triunfo frente a Estudiantes de La Plata (con un gol y una asistencia, respectivamente). El único cambio respecto de la visita al 'Pincha' el pasado fin de semana será el regreso de Leandro Paredes, quien debió cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

De esta manera, Agustín Marchesín estará bajo los tres palos y la defensa de cuatro defensores estará compuesta por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. El volante de la Selección Argentina estará acompañado por Milton Delgado, su principal socio en el mediocampo; Carlos Palacios completa la zona central y Exequiel Zeballos ocupará la posición de extremo para desequilibrar por los costados.

Los números de Cavani en Boca

Partidos jugados : 76.

: 76. Goles : 27.

: 27. Asistencias : 3.

: 3. Títulos: no ganó.

Qué resultado necesita Boca ante River para entrar a la Libertadores

Lo que Boca debe realizar para ingresar a la Copa Libertadores es ganar el Superclásico sin importar la diferencia en el marcador, debido a que estiraría la distancia a más de cuatro puntos con cualquier de sus competidores más cercanos. Un empate le dejaría chances a Argentinos Juniors y Deportivo Riestra que de imponerse en sus respectivos últimos dos partidos puedan darle pelea al conjunto de La Ribera hasta la última fecha de la fase de grupos del campeonato.

Por otro lado, se desprende que el Xeneize se encuentra casi con un pie dentro de la instancia de octavos de final del Torneo Clausura y en caso de consagrarse campeón también se quedará con el cupo hacia la copa internacional. En este caso, el reglamento señala que va a liberar el boleto correspondiente a la tabla anual y así podría llegar a darle una mano a River de cara a sus aspiraciones en la próxima temporada. Una que será compacta por la presencia del Mundial a mitad de año.

El Xeneize se encuentra a un paso de regresar a la Libertadores tras dos años de ausencia.

Formaciones probables de Boca y River

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El equipo dirigido por Claudio Úbeda recibirá al de Marcelo Gallardo el domingo 9 de noviembre a las 16 en La Bombonera, por la fecha 15 del máximo certamen del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido que dirigirá Nicolás Ramírez en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports (servicio de cable más el del Pack Fútbol). En tanto, el streaming irá por sus propias plataformas Disney+ y TNT GO, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.