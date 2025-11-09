Partidos de hoy domingo 9 de noviembre: Superclásico, Argentina en el Mundial Sub 17 y City-Liverpool

El domingo 9 de noviembre del 2025 promete emociones desde la madrugada hasta la noche, con una jornada que reúne lo mejor del fútbol internacional y el duelo más esperado del año en Argentina. La atención del país estará puesta en La Bombonera, donde Boca Juniors recibe a River Plate en un Superclásico que puede definir el acceso directo a la Copa Libertadores 2026. Ambos equipos atraviesan un año complejo, sin títulos en sus vitrinas, y llegan con la necesidad de rescatar una temporada que no cumplió las expectativas.

El encuentro de la fecha 15 del Torneo Clausura del fútbol argentino tiene un valor agregado que trasciende lo futbolístico: en la Tabla Anual, Boca marcha segundo con 56 puntos mientras que River lo sigue con 52 unidades. El Xeneize puede asegurar el segundo puesto y así clasificar directamente a la fase de grupos de la Libertadores sin depender de ganar el Clausura, mientras que River necesita escalar posiciones para evitar el repechaje. El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa un momento complicado, con apenas una victoria en sus últimos seis partidos del torneo, y el árbitro Nicolás Ramírez tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el duelo que abre la jornada dominical.

En la madrugada argentina, la Selección Sub-17 cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Diego Placente ya aseguró su pase a los octavos de final tras vencer a Bélgica 3-2 y a Túnez 1-0, liderando el Grupo D. El encuentro ante Fiji servirá para que el técnico pruebe variantes y de rodaje a jugadores que han tenido menos minutos, frente al rival más débil de la zona. La Sub-17 busca romper una cuenta pendiente histórica: Argentina nunca conquistó el Mundial de esta categoría, con terceros puestos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003 como mejores resultados.

La Premier League también tendrá su plato fuerte con el choque entre Manchester City y Liverpool en el Etihad Stadium. Ambos equipos llegan como escoltas del líder Arsenal, con City segundo con 19 puntos y Liverpool tercero con 18 unidades. Los Citizens vienen de golear 4-1 al Borussia Dortmund en la Champions League, mientras que los Reds cortaron una racha negativa con victorias sobre Aston Villa y Real Madrid. Con Erling Haaland en estado de gracia y Mohamed Salah buscando mantener su gran nivel, el duelo promete ser un espectáculo de primer nivel que puede tener implicancias directas en la definición del título inglés.

Horarios de partidos

Liga Profesional Argentina

16:30 - Boca Juniors vs. River Plate.

Mundial Sub-17

09:30 - Fiji Sub-17 vs. Argentina Sub-17.

Premier League de Inglaterra

11:00 - Crystal Palace vs. Brighton.

LaLiga de España

10:00 - Athletic Club vs. Real Oviedo.

Serie A de Italia

08:30 - Atalanta vs. Sassuolo.

Ligue 1 de Francia

11:00 - Lorient vs. Toulouse.

Bundesliga de Alemania