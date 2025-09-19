Descartado: la nueva lesión de Cavani que preocupa a todo Boca

Por qué Cavani no juega ante Central Córdoba

De cara al partido frente a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura, Boca informó que no podrá repetir la dupla ofensiva que viene de presenciar el empate ante Rosario Central. El motivo está en que Edinson Cavani no pudo desarrollar el ensayo de fútbol producto a que contrajo una lesión que le impide ser convocado.

Por medio de un comunicado en las redes sociales, se notificó que el delantero uruguayo no tendrá la oportunidad de sumar minutos en el próximo encuentro. "El jugador Edinson Cavani presenta una distensión del psoas derecho", expresó el Departamento Médico de Fútbol Profesional. Los trascendidos señalan que el cuerpo técnico se tomará el tiempo que sea necesario para que se recupere al 100% de sus capacidades.

El ensayo de fútbol de Miguel Ángel Russo expuso que Boca podría salir al campo de juego de la Bombonera con Milton Giménez y Miguel Merentiel como dupla ofensiva. Este fue uno de los equipos que se utilizó. Mientras que el otro conjunto contó con los servicios de Lucas Janson y Alan Velasco, que podría ingresar al once titular pero para reemplazar a un Carlos Palacios que viene de cometer un acto de indisciplina.

Lo más probable que es el ex atacante de Banfield sea el elegido para formar una dupla de ataque junto a la Bestia uruguaya y así regresar nuevamente a la victoria. Una que es muy importante para meterle presión a River y Rosario Central de cara al acceso a la Copa Libertadores de la próxima temporada.

Las lesiones de Cavani en Boca

Temporada 2025

Lesión en el gemelo

Desgarro muscular del gemelo

Lesión vertebral

Temporada 2024

Problemas musculares

Lesión muscular

Problemas en los muslos

Dolores musculares

Temporada 2023

Desgarro miofascial

¿Palacios fuera del equipo?

Es importante señalar que el cuerpo técnico de Miguel Russo tuvo dos conversaciones. Una se dio con Carlos Palacios en donde le notificaron que tiene derecho a quejarse de aquello que considere injusto y pedir las explicaciones que crea necesarias. Aunque los gestos y este tipo de enojos deben quedar reservados para la intimidad del vestuario o en los entrenamientos, que son a puertas cerradas.

Mientras que el resto del equipo recibió una indicación similar con el fin de que no se mencione a Boca por motivos que no sean deportivos en los medios. Hay una intención clara de disminuir el perfil y así obtener tranquilidad que permita desarrollar una idea, además de provocar un clima que genere unidad dentro del vestuario.

En lo que respecta al encuentro ante Central Córdoba, se comenzó a mencionar que Williams Alarcón y Alan Velasco se encuentran en la consideración de Miguel Ángel Russo por el nivel que muestran en cada uno de sus ingresos. Justamente los dos podrían llegar a pelear por el lugar de Carlos Palacios. Desde el Xeneize señalan que se trataría de un cambio deportivo y para nada vinculado con los gestos que el chileno le hizo a Claudio Úbeda.