Cuándo es el partido despedida de Riquelme en Boca: fecha, invitados y dónde es

Ya hay una fecha tentativa para el partido de despedida de Juan Román Riquelme. ¿Cuándo se llevará a cabo y quiénes se espera que sean los invitados?

El esperado partido despedida de Juan Román Riquelme está a la vuelta de la esquina. Desde su retiro en 2015, el exfutbolista y actual vicepresidente de Boca Juniors ha prometido este emotivo homenaje, el cual se ha ido posponiendo debido a diversas circunstancias.

Sin embargo, parece que este año finalmente se hará realidad, ya que se ha revelado que es muy probable que el partido tenga lugar próximamente. En este artículo te ofrecemos todos los detalles que conocemos hasta ahora: la fecha tentativa, los invitados que se espera que participen y una sorpresa muy especial que se ha preparado para este encuentro tan esperado.

¿Cuándo sería el partido despedida de Riquelme?

El partido de despedida de Juan Román Riquelme tiene una fecha tentativa: se llevaría a cabo el el domingo 25 de junio, según informó Clarín. El homenaje ha sido postergado desde 2019 por diferentes razones. En primer lugar, las elecciones y la rivalidad con el entonces presidente del club, Daniel Angelici, retrasaron los planes. Luego, la pandemia impidió que se organizara el año pasado. No obstante, a mediados de febrero de 2023, el mítico enganche confirmó su intención de realizar el evento este año y espera que todas las circunstancias se acomoden para hacerlo posible.

“Sí, yo creo que este año lo vamos a hacer. Vamos a ver si se acomodan algunas cosas, pero de este año no puede pasar. Hay mucha gente que quiere hacerlo. A mí me da un poco de vergüenza porque pasó mucho tiempo ya. No sé si me animo a ponerme los cortos otra vez”, dijo Riquelme en una entrevista cuando lo consultaron por el tema.

El rumor de la fecha también está relacionado con otro motivo. Durante esos meses se espera que Lionel Messi esté en el país y participe en varios eventos, incluido un partido homenaje a Maxi Rodríguez en Newell's que se realizaría el sábado 24 de junio. Esto refuerza los rumores de que la fecha elegida para la despedida de Riquelme podría coincidir con la presencia del capitán de la Selección Argentina en La Bombonera, dado que siempre han mantenido una gran relación desde sus tiempos en la selección nacional.

Partido despedida de Riquelme: los invitados

Aún no se ha confirmado oficialmente la lista de invitados para el partido de despedida de Juan Román Riquelme. Sin embargo, siempre se ha considerado la idea de reunir a todos los jugadores que fueron parte de los títulos más importantes conseguidos en Boca Juniors. Por lo tanto, se está planeando la conformación de dos equipos: uno formado por los campeones de América en 2000 y 2001, y otro por los campeones de 2007. Hay un detalle: muchos de estos jugadores estarán haciendo campaña por Andrés Ibarra, que será el candidato opositor por parte de Mauricio Macri para disputarle a Riquelme y Ameal la presidencia del club. Habrá que ver si se hace una tregua para este encuentro.

Dejando de lado el panorama político, entre los invitados destacados para este partido siempre se encontraron Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto y Carlos Bianchi, quienes tienen una conexión histórica con los títulos nacionales e internacionales que Boca ha conquistado. Juntos, han obtenido tres Copas Libertadores, una Recopa Sudamericana, una Copa Intercontinental y cuatro torneos locales. Además, se espera la presencia de otros campeones de la Libertadores, como Marcelo Delgado y Clemente Rodríguez, así como varios jugadores con los que Riquelme logró grandes éxitos en el club, al igual que Mauricio Serna y el Patrón Jorge Bermúdez, entre otras glorias.

En las últimas horas, incluso, se llegó a hablar que mas allá de la presencia de Messi, otros campeones del mundo podrían estar en el partido despedida. Se ha hablado de la presencia de Leandro Paredes, quien hizo sus inferiores y primeros pasos en Boca, con Riquelme como compañero, y Ángel Di María, con quien también compartió vestuario en la Selección Argentina y equipo en los Juegos Olímpicos de Beijing.