Cuándo es el debut de Leandro Paredes en Boca en este torneo del fútbol argentino

Leandro Paredes es el nuevo refuerzo de Boca Juniros y, por otro lado, luego de 12 años de ausencia. El futbolista es presentado esta tarde en La Bombonera y, después de mucho tiempo, el jugador volverá al fútbol argentino. Pero la gran pregunta que rodea al retorno del mediocampista pasa por donde y cuando va a jugar el primer partido.

El Xeneize debutará en el certamen local el próximo domingo 13 de julio frente a Argentinos Juniors. Sin embargo, se espera que ese no sea su primer partido, si no que efectivamente sea el segundo o, incluso, en la cuarta fecha. De esta manera, el 10 de agosto ante Racing en La Bombonera, podría ser el debuto en lo que será la cuarta fecha del Clausura, o el 23 de julio por la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán.

Recordemos que Paredes será presentado ante el público xeneize a las 18 horas en La Bombonera, donde se agruparán tanto socios como no socios, para recibir a un jugador que firmará un contrato por 3 años y medio.

Boca presenta a Paredes en un evento histórico en La Bombonera

Con Riquelme incluido, la institución azul y oro tendrá a su gran estrella de manera oficial el jueves 10 de julio del 2025, a partir de las 18 horas. Si bien todavía no hubo un comunicado de la entidad al respecto, todo indica que en Brandsen 805 se abrirán las puertas del estadio a las 16 y podrán ingresar todos los hinchas que concurran por orden de llegada, sin distinción con relación a los socios, no socios y abonados. En resumen, no habrá que reservar las entradas, por lo que el ingreso será libre y gratuito hasta que se llene el mítico escenario Alberto J. Armando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La transmisión en vivo del evento se podrá seguir por todos los canales deportivos de la televisión (TyC Sports, ESPN, Fox Sports y DirecTV Sports), además de ser emitido por el canal oficial de Boca en YouTube