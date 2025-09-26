Concentrado: cuándo fue el último partido de Ander Herrera en Boca

Cuánto hace que Herrera no juega en Boca

La agenda de la décima fecha del Torneo Clausura expone que Boca jugará este sábado frente a Defensa y Justicia en un partido más que importante pensando en la clasificación a la Copa Libertadores. En la previa, se conoció la lista de concentrados y en ella figura el nombre de Ander Herrera, que desde hace un tiempo no estaba disponible. Su regreso obliga a revisar cuánto hace que no sumaba minutos de manera oficial y por qué se demoró tanto en estar en condiciones.

“Cuando Russo lo vea bien, con ritmo y con confianza, fuerte mentalmente, ahí seguramente pasará a ser opción“, expresaron hace unos días sobre el volante español. El paso del tiempo expuso que el cuerpo técnico le vio condiciones en cada uno de los entrenamientos que realizó a la par de sus compañeros y decidió sumarlo a la delegación que partirá hacia Florencio Varela.

Cuánto hace que Herrera no juega en Boca

La convocatoria de Ander Herrera en Boca para enfrentar a Defensa y Justicia es importante por dos motivos. En el club señalan que está en perfectas condiciones de sumar minutos. No se habla de una decisión para levantarle el ánimo, sino que lo consideran como una alternativa para el complemento. También corta una racha de poco más de tres meses desde que disputó su último compromiso formal.

Hay que recordar que el volante duró tan solo 20 minutos en cancha en el debut de Boca en el Mundial de Clubes frente al Benfica. En aquella oportunidad, un dolor muscular lo obligó a salir. Esto provocó que se decida poner en marcha un largo proceso de recuperación sin una meta clara. De hecho, esto permite entender por qué había recibido el alta médica pero la decisión fue que afronte varias semanas de entrenamientos a la par del grupo, siendo exigido y regulando cargas con el fin de que disponga de una evolución favorable.

¿Quién dirige en Florencio Varela?

La postura de Boca es que Miguel Ángel Russo se siente en el banco de suplente siempre y cuando las autoridades médicas le den el permiso para que lo haga. Cualquier indicación que señale lo contrario, lo dejará marginado de sus funciones y será Claudio Úbeda el que se encargará de guiar a los jugadores en los partidos oficiales junto a Juvenal Rodríguez.

En lo que respecta al encuentro ante Defensa y Justicia, la presencia del experimentado entrenador es difícil de determinar porque viene de estar ausente en los últimos entrenamientos por una serie de chequeos a los que se tuvo que someter. Se estima que en el transcurso del viernes se conocerá si podrá sumarse a la delegación que irá a Florencio Varela o tendrá que guardar reposo en su hogar.

Los detalles de Defensa y Justicia vs. Boca