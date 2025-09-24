EN VIVO
Boca Juniors

Se descompensó el Chipi Barijho: preocupación en Boca Juniors por la salud del ex delantero

Conmoción en Boca Juniors: se descompensó Antonio 'Chipi' Barijho. Qué pasó con el ex delantero del 'Xeneize' este miércoles antes del partido de la Reserva.

24 de septiembre, 2025 | 20.06

Una impactante noticia sacudió este miércoles a Boca Juniors: Antonio 'Chipi' Barijho se descompensó momentos antes del partido de Reserva frente a Newell's Old Boys. El ex delantero del 'Xeneize' y actual entrenador de la séptima división del club acusó un fuerte dolor en el pecho, motivo por el que fue rápidamente trasladado en una ambulancia presente en el predio a un hospital cercano. De momento, la institución no publicó ningún parte médico oficial sobre su estado de salud.

Según fuentes que se encontraban en el Centro de Entrenamiento donde se iba a disputar el duelo ante la 'Lepra' (que fue suspendido momentáneamente debido a esta situación), el 'Chipi' sintió un fuerte malestar y pidió asistencia inmediata. En las próximas horas le realizarán estudios para determinar las causas.

Noticia en desarrollo...

