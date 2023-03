Chau Ibarra: Boca tomó una drástica decisión sobre el futuro del DT

La decisión fue comunicada por el "Chicho" Serna y, de esta forma, el entrenador se tendrá que ir del club.

En las últimas horas, el entrenador de Boca Juniors, Hugo Benjamín Ibarra, fue echado por el Consejo de Fútbol y ya no será más el director técnico del club. Mauricio Serna aseguró, en una rueda de prensa, que "se terminó el ciclo" y que la búsqueda, ahora, será la de un nuevo entrenador.

El miembro del Consejo de Fútbol de Boca aseguró en una conferencia de prensa después de ese comentario que el grupo tomó "la determinación de que este CT no continúe más". En este sentido, aseguró: "No hay mucho más que decir, estamos muy agradecidos. Son nuestros amigos, pero estamos acá para tomar decisiones, no combinamos la amistad con el trabajo". Con respecto a cómo se tomó la decisión sobre Hugo Ibarra, Serna reveló: "Estos días habíamos tomado la decisión, pero estábamos convencidos que lo mejor era esperar que llegara nuestro Vice de Europa".

En principio, Ibarra mantuvo el 62% de los puntos mientras estuvo a cargo del plantel. Con respecto a quién será el próximo entrenador, Serna aseguró: "El cuerpo técnico de la Reserva (Mariano Herrón) se hará cargo del equipo. Pero a partir de ahora nos pondremos a trabajar fuertemente en el cuerpo técnico que pretendemos". En ese mismo sentido añadió: "Todos siempre pretendemos que Boca tienen que jugar mejor y no le encontraron la vuelta, pero estamos super agradecidos con ellos. Tomaron el equipo en un momento difícil, hicieron frente, nos dieron dos títulos y dieron lo mejor". En este sentido agregó: "Uno siempre quiere estar en el mundo Boca, y lo digo por cuando me fui al Puebla que sentí tristeza por irme. El mundo Boca es muy fuerte y trapante, seguramente ellos sientes lo mismo. Pero hoy dimos un paso al frente".

Filtran quién sería el posible sucesor de Ibarra: el DT que seduce a Riquelme

Giunta tiene muchas chances de asumir en el primer equipo de Boca Juniors, pero no sería de manera permanente. Según informó el periodista Augusto César en ESPN F90, el entrenador se haría cargo tras una hipotética salida de Ibarra, pero sólo de forma interina. Esto se debe a que Juan Román Riquelme y compañía buscarían a un técnico de renombre para encarar todo lo que tendrán a lo largo del 2023.

Hasta el momento, el "Negro" dirigió al plantel en 36 oportunidades, de las cuales ganó 20, empató 7 y perdió 9 con 44 goles a favor y 33 en contra. Además, levantó el trofeo de la Liga Profesional de Fútbol en 2022 y la Supercopa Argentina en 2023. Sin embargo, el comienzo de año no fue para nada positivo y está en el ojo de la tormenta, ya que Boca está en el puesto 14 de la tabla del campeonato luego de ocho fechas en las que triunfó en tres, igualó en dos y cayó en las tres restantes.