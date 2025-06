Cavani encendió la alarma en Boca para el Mundial de Clubes: lesión y dudas

Después del arribo de Miguel Ángel Russo a Boca Juniors a pocos días del comienzo del Mundial de Clubes, ahora la preocupación en el club pasa por el presente de Edinson Cavani. La estrella uruguaya que llegó en 2023 a la institución todavía no está en óptimas condiciones a menos de dos semanas del inicio del certamen internacional y en las últimas horas encendió todas las alarmas. Para colmo, a raíz de esto tampoco tiene un lugar asegurado entre los titulares.

Lo cierto es que el equipo comandado por "Miguelo" se verá las caras con el Benfica de Portugal el lunes 16 de junio desde las 16 horas de Argentina y buscará los tres puntos para arrancar de la mejor manera. Sin embargo, desde el cuerpo técnico saben que es posible que tengan una baja más que sensible y esperan por su recuperación. A su vez, el propio experimentado entrenador habló sobre el delantero y todo lo referente a lo que atraviesa.

Cavani, entre algodones para el debut de Boca vs. Benfica en el Mundial de Clubes

El "Matador" entrena diferenciado ya que todavía no está en condiciones de sumar minutos en cancha y hoy tiene más chances de no jugar que de decir presente contra el elenco luso. Claro que, tiene varios días por delante para rehabilitarse y Russo no quiere apurarlo, ya que lo necesita en su esplendor para un torneo de las características que afrontarán. El escaso tiempo en el verde césped en el último tramo del Torneo Apertura en el fútbol argentino es una clara demostración de ello, sigue complicado y las lesiones constantes son una preocupación.

En cuanto al presente del atacante campeón de América con la Selección de Uruguay en 2011, su técnico reveló detalles: "Estuve hablando con él, entiendo las necesidades y le pido calma, que se tranquilice y no tenga apuro. En definitiva, es normal. Le pasa a él y a un montón de chicos también". "Un día más es mejor que 10 días menos. Entonces: calma, tranquilidad y llevaremos las cosas de acuerdo a su plazo y a su nivel", esbozó el DT en diálogo con Radio Continental (AM 590) hace pocas horas dejando en claro lo que piensa sobre el futbolista de 38 años y su recuperación.

Después del debut ante Benfica, Boca enfrentará a Bayern Múnich el viernes 20 de junio a las 22 horas en el mismo Hard Rock Stadium de Miami. Para cerrar la fase de grupos, el equipo se medirá con Auckland City el martes 24 de junio a las 16 horas en el GEODIS Park de Nashville. Por supuesto, con la ilusión de no sólo avanzar en el certamen, sino también ser uno de los grandes protagonistas.

Edinson Cavani, en duda para el debut de Boca en el Mundial de Clubes 2025

Los números de Cavani en Boca

Partidos jugados : 67.

: 67. Goles : 25.

: 25. Asistencias: 3.

El fixture de Boca en el Mundial de Clubes