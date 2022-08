Carlos Zambrano habló de la pelea con Benedetto en Boca: "Guantazo"

Carlos Zambrano detalló cómo fue la pelea con Darío Benedetto y manifestó cómo se siente luego de la suspensión aplicada por Boca Juniors tras el violento cruce.

Luego del escándalo que se desató en el entretiempo del partido de la Liga Profesional entre Racing y Boca Juniors, este miércoles 17 el defensor Carlos Zambrano dio detalles de cómo fue la pelea con Darío Benedetto y cómo se siente después del violento hecho ocurrido en el "Cilindro" de Avellaneda. Ambos jugadores fueron sancionados por la institución y se perderán dos partidos del torneo local.

En diálogo con el medio peruano Trome, el jugador de la Selección de Perú manifestó: “Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el vestuario, él me pidió disculpas. Yo me contuve".

“No soy mucho de ver las noticias que se publican acá en Argentina, prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho, pero yo no hice nada”, comentó el "Kaiser", que ya había tenido una discusión en el banco de suplentes con Cristian Pavón en un encuentro ante Independiente, que no pasó a mayores porque fueron separados por sus compañeros.

Zambrano, que arribó al "Xeneize" en 2020, expresó que no hizo nada en la situación de violencia que se generó en el vestuario y confesó cómo se siente luego de confirmarse la suspensión de la dirigencia de Boca: "No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar".

El polémico posteo del representante de Darío Benedetto

El representante de Darío Benedetto posteó un picante mensaje luego del escándalo que se generó entre el delantero de Boca Juniors y Zambrano en el partido ante Racing por la Liga Profesional. Se trata de Marcelo "Bocha" Valeri, quien no se guardó nada luego que el "Xeneize" sancionara al "Pipa" por dos partidos tras lo ocurrido en el vestuario.

"105 partidos, 57 goles, 4 títulos. QLCCQ (Que la cuenten como quieran)", escribió el representante del exjugador de Arsenal de Sarandí en un estado de WhatsApp. Con este mensaje, en el que no dio nombres, Valeri aprovechó la ocasión para generar aún más polémica en el entorno del futbolista que regresó a Boca Juniors a principio de año. Desde su vuelta, el "Pipa" disputó un total de 27 encuentros en los que marcó 12 goles y brindó 2 asistencias.

El polémico posteo de Marcelo Valeri, representante de Darío Benedetto, tras conocerse la suspensión al "Pipa" y Zambrano.

"El Club Atlético Boca Juniors, luego de los hechos sucedidos el pasado domingo, informa que los jugadores Darío Benedetto y Carlos Zambrano no serán parte del plantel del primer equipo en los siguientes dos partidos", había escrito el club en su página oficial a raíz de lo sucedido. Luego de esta publicación, Valeri explotó de bronca y utilizó las estadísticas del atacante con la camiseta "Azul y Oro" para mostrar su descontento con la decisión.