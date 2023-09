Brilló en Argentina, emigró al fútbol internacional y Boca Juniors está cerca de cerrarlo

El "Xeneize" ya piensa en el armado del plantel y la dirigencia podría darle un gran gusto a Jorge Almirón.

Boca Juniors comenzó a diagramar el plantel a futuro y pusos los ojos en un argentino. El Consejo de Fútbol quiere reforzar la defensa y el principal apuntado es Alan Franco, el central de San Pablo que tuvo un gran paso en Independiente y en Atlanta United.

La zona defensiva del "Xeneize" no viene dando garantías en los últimos tiempos. Más allá del buen regreso de Marcos Rojo tras su lesión y de la grata aparición que significó Nicolás Valentini, el sector derecho de la zaga no brinda la misma confianza. Debido a que Nicolás Figal se encuentra con un rendimiento irregular y el paraguayo Bruno Valdes nunca logró consolidarse, el exjugador del "Rojo" es la gran opción para incorporar.

El interés de Boca Juniors por Alan Franco

Según informó el periodista de DSports Radio Manuel Olivari en su cuenta de Twitter, "Franco será refuerzo de Boca en el arranque de 2024". Valre recordar que la dirigencia ya estuvo interesada en el oriundo de Avellaneda en 2022 y hasta hubo contactos con su entorno, pero no llegaron a un acuerdo y su futuro derivó en otras latitudes.

Tras dos temporadas en el Atlanta, equipo al que llegó en 2021, el defensor de 26 años fue adquirido por San Pablo a comienzos de este año por 2,3M de euros y con un contrato por tres años (hasta diciembre de 2025), que incluye una opción de extensión por un año más.

Boca busca a Franco, quien no tiene continuidad en San Pablo.

Más allá de que todavía no se cumplió ni un año desde su llegada al "Tricolor", el entrenador Dorival Júnior no lo cuenta como primera opción y en el actual Brasileirao solo jugó 8 partidos de 23 jornadas que se llevan disputadas. Con este panorama, y teniendo en cuenta que no tiene un contrato bajo, una salida del club podría ser la mejor solución.

El mercado de transferencias cerró el pasado 31 de agosto y el equipo de La Ribera ya no tiene tiempo para negociar una contratación, ya que lo única excepción pdoría darse en caso que venda un futbolista al exterior. De este modo, el jugador campeón con Independiente en la Sudamericana 2018 podría sumarse recién en enero de 2024.

El extraño experimento de Jorge Almirón en Boca para enfrentar a Central Córdoba

Jorge Almirón realizó un extraño experimento en Boca para afrontar el partido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Después de la derrota por 1-0 contra Defensa y Justicia en Florencio Varela, el entrenador de 52 años decidió cambiar la formación para el choque con el "Ferroviario" por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023.

De hecho, en el entrenamiento matutino del lunes 18 de septiembre en el predio del club en Ezeiza, el director técnico colocó una alineación alternativa. Lo curioso fue que eligió a doce jugadores de campo y practicó sin arquero, aunque se estima que Sergio "Chiquito" Romero volverá a la titularidad en lugar de Javier García.

De esta manera, el estratega del "Xeneize" escogió en el ensayo táctico a Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini y Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano, Cristian Medina; Exequiel "Changuito" Zeballos, Edinson Cavani o Miguel Merentiel y Lucas Janson o Norberto Briasco. En el ataque, quienes tienen más chances de jugar junto a Zeballos son Merentiel y Janson.

Más allá de que la idea en principio era que la alineación estelar descansara para el triple compromiso en una semana ante River y Palmeiras, el flojo rendimiento en Varela generó que Almirón se replantee el plan original en este sentido. Por lo tanto, es muy probable que el DT elija a la mejor formación posible para recibir a Lanús en la Bombonera y que el once de gala llegue con ritmo al choque de ida con los brasileños como local por las semifinales de la Copa Libertadores.

En este contexto, todo indica que no estarán en la alineación ciertos futbolistas como Jorge Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra, Luis Advíncula, Guillermo "Pol" Fernández, Medina y Cavani. Así, pueden regresar al once otros jugadores como Blondel, Valdez, Valentini, Saracchi, Campuzano, Bullaude, Zeballos, Janson, Darío Benedetto y Merentiel.