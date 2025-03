Boca vs. Carlos Palacios: las posibles medidas de Gago por la ausencia del chileno

El futbolista chileno Carlos Palacios se ausentó este lunes 24 de marzo del 2025 a la práctica de Boca Juniors, luego de que Fernando Gago le dejara el fin de semana libre al plantel y encendió la polémica. Es que el volante que llegó proveniente de Colo Colo en el último mercado de pases aprovechó estos días para estar en su tierra natal y presenció una fiesta junto a uno de sus compañeros. Sin embargo, no se entrenó junto al resto en Ezeiza y podría recibir una sanción por parte del cuerpo técnico liderado por "Pintita".

El crack trasandino estuvo junto a Ayrton Costa en la famosa Bresh que se llevó a cabo en Santiago de Chile y al parecer no volvió a tiempo, cosa que sí hizo el exhombre de Independiente. Por supuesto, esta situación generó una incógnita de cara al próximo partido del "Xeneize" en el que visitará a Newell's en Rosario. Es que, ante esta baja de última hora en el entrenamiento tiene serias chances de perder lugar como titular en el primer equipo.

Las posibles medidas de Gago en Boca por la ausencia de Carlos Palacios

Si bien no trascendió lo que hará el entrenador con el futbolista chileno, lo cierto es que existe la posibilidad de que pierda lugar como "castigo" debido a que no es la primera vez que "Pintita" afronta un problema disciplinario en un plantel. De hecho, podría quedar fuera del once y hasta de la lista de concentrados para el siguiente encuentro ante Newell´s en Rosario.

Sin embargo, el trasandino se convirtió en una pieza fundamental de la formación y lo demostró con sus buenas actuaciones en los últimos compromisos. Sin ir más lejos, contra Defensa y Justicia fue uno de los mejores brindado dos asistencias de los cuatro goles que marcó Boca. Ante esta situación, también existe la chance de que sólo vaya al banco de suplentes, aunque todo dependerá de la decisión que tome el técnico.

Los números de Carlos Palacios en Boca

Partidos jugados : 11.

: 11. Goles : 1.

: 1. Asistencias: 3.

¿Cuándo juegan Newell's vs. Boca por el Torneo Apertura 2025? Hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Gago visitará al de Cristian "Ogro" Fabbiani el domingo 30 de marzo a las 19.30 horas, por la fecha 11 del Torneo Apertura del fútbol argentino, en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa. La transmisión en vivo en la televisión será de ESPN Premium, en tanto que el streaming online irá por las cuentas de TNT GO, Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Los próximos partidos de Boca por el Torneo Apertura 2025