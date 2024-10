Armó un escándalo en su Selección y es uno de los apuntados de Boca para recibir a Fernando Gago

Boca busca refuerzos para Gago.

Luego de la partida de Diego Martínez tras las derrotas consecutivas ante Racing, River y Belgrano, Boca llegó al descanso de la fecha FIFA con una victoria sobre Argentinos Juniors el domingo de la semana pasada con Mariano Herrón como entrenador interino. Mientras tanto, la dirigencia cocinaba el regreso de Fernando Gago al fútbol argentino para convertirse en el nuevo estratega de la Casa Amarilla, aunque quedaba por definir su salida de Chivas de Guadalajara.

Ya fuera de México tras desvincularse del "Rebaño Sagrado", el ex DT de Racing está de nuevo en Buenos Aires para reunirse con Juan Román Riquelme y preparar su presentación oficial en el cuadro xeneize. Ahora bien, en Boca quieren que Fernando Gago tenga a su disposición los mejores jugadores como para tener un equipo competitivo en el plano internacional de cara al Mundial de Clubes del año que viene, por lo que la dirigencia quiere abrochar de una vez la llegada de Carlos Palacios.

Justamente el volante de Colo Colo protagonizò de un escándalo este fin de semana debido a que abandonó la concentración de la Selección chilena aludiendo a “problemas personales”, algo que no se creyó la prensa de su país. Y es que el pretendido por Juan Román Riquelme estuvo presente en la derrota de "La Roja" con Brasil del jueves pasado, jornada en la que apenas estuvo 15 minutos en cancha por decisión de Ricardo Gareca.

Por fuera del bajo nivel que demostró el seleccionado trasandino en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ocupa el último puesto de la tabla, lo cierto es que el extremo está más preocupado por lo que sucede en Macul que por la clasificación al Mundial del 2026. Así lo considera la prensa chilena, que señaló que el jugador volvió a las instalaciones de Colo Colo para concentrarse para el partido de este miércoles contra Unión La Calera, justo un día después del cruce de Chile con Colombia en Barranquilla.

Esto se debe a que el "Cacique" tiene chances de ponerse primero en el campeonato chileno en caso de ganar, dado que la diferencia con Universidad de Chile es de solo un punto. Para Carlos Palacios tiene sentido mostrarse fuerte con el conjunto albo, puesto que eso aumentaría sus chances de llegar a Boca, donde la negociación estaría bastante avanzada para que se una a inicios del 2025, sobre todo porque Fernando Gago no puso oposición al jugador tan anhelado por Juan Román Riquelme.

Cómo es la relación de Palacios y Riquelme

Es sabido que esta no sería la primera vez que Juan Román Riquelme busca el fichaje de Carlos Palacios, quien ya estuvo cerca de aterrizar en Boca en dos oportunidades que no llegaron a concretarse. Sin embargo, la tercera podría ser la vencida y eso es algo que sabe bien el volante chileno, que durante una entrevista con La Junta reveló que fue contactado por el presidente del Xeneize luego del encuentro que tuvieron Colo Colo y River en Macul por la Copa Libertadores.

En dicho encuentro, el jugador marcó el gol del empate para el 1 a 1 que tuvo la ida por la serie de cuartos de final, la cual finalmente quedó a favor del Millonario en Núñez. El dirigente de Boca no dejó pasar la oportunidad y contactó a Palacios para felicitarlo por su actuación, tal como describió el jugador que sueña con llegar a Boca: “Me habló después del partido de River, que jugamos acá en Chile. Estaba feliz. Me felicitó por el gol y me dijo que confiara en mí, que quizás yo no me daba cuenta del jugador que podía ser. Le había puesto contento que le haya hecho un gol a ellos”.