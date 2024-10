Sorpresa en Ricardo Gareca por la insólita decisión de un jugador con la Selección

El mediocampista chileno de Colo Colo, Carlos Palacios, es buscado muy de cerca por Juan Román Riquelme para que sea uno de los próximos refuerzos de la institución xeneize. Sin embargo, ahora se metió en un nuevo problema para su Selección es que abandonó la concentración del equipo que dirige Ricardo Gareca y se bajó del partido ante Colombia por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El volante ofensivo, que podría ser nuevo refuerzo de Boca en 2025, realizó polémicas declaraciones previo a la última convocatoria de Ricardo Gareca. "Todo jugador quiere representar a su país, pero también es un momento duro porque sabemos que no voy a poder jugar dos partidos que te pueden definir un año, o arruinar un año. Creo que eso no debería volver a pasar en el fútbol chileno", sostuvo Palacios haciendo referencia a los partidos que deberá afrontar su equipo Colo Colo.

El conjunto chileno, luego de haber quedado afuera de la Copa Libertadores ante River, únicamente aspira a quedarse con la competición local, en la que se encuentra escolta, a cuatro puntos de la Universidad de Chile y con dos partidos menos. Asimismo, ambos compromisos se llevarán a cabo en medio de la corriente fecha FIFA, donde "El Cacique" deberá enfrentar este domingo a Huachipato y el próximo miércoles 16 de octubre a Unión La Calera, mientras que Chile visitará el país colombiano el martes 15.

Luego de los dichos del jugador, "El Tigre" exclamó: "Lo cité sin tener conocimiento de esta declaración. No llegó a oídos míos. Hay que preguntarle a Carlos (Palacios). No existe nada más importante que la selección". El diario La Tercera asegura que "el hecho de que el centrocampista no se perfilaba como titular para el encuentro ante los colombianos, también fue determinante en la decisión de abandonar la convocatoria".

En tanto, el mismo medio publicó: "La noticia cayó pésimo en Pinto Durán, pues más allá de que el jugador se juntó con el cuerpo técnico para comunicarle su decisión, sus explicaciones generan muchas dudas, pues no ahondó en detalles sobre sus motivos, y antes había manifestado la idea de no acudir a la "Roja" para jugar la recta final del torneo con los albos.