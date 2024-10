El gobierno de la Ciudad le respondió a Boca por la situación con la Bombonera

La historia entre el Gobierno de la Ciudad y Boca Juniors con respecto a la ampliación de la Bombonera tiene un nuevo capítulo. Horas después de que el "Xeneize" publicara un comunicado ante la intención del organismo para declarar como "patrimonio histórico" al mítico estadio de La Boca, la entidad respondió con otro escrito. Desde el club de la Ribera denuncian que, con esta medida, impedirían que la actual dirigencia lleve a cabo una de las principales promesas de su campaña, la cual los hinchas esperan con ansias hace varias décadas.

Las remodelaciones, que recién tendrían lugar entre 2025 y 2026, buscan ganar metros hacia arriba para evitar demoler las viviendas ubicadas en las inmediaciones –específicamente, las que se encuentran sobre la calle Del Valle Iberlucea– y además, sumarían un techo sobre las gradas y parte del campo de juego. Sin embargo, si se aprueba esta iniciativa ninguna dirigencia podrá hacer modificaciones significativas al recinto sin autorización previa, lo cual sería otro duro golpe para la comisión directiva liderada por Juan Román Riquelme.

"El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recuerda a las autoridades del Club Atlético Boca Juniors que el estadio "Alberto J. Armando" tiene un grado de protección estructural preventiva desde el año 2014 (Res 518/2014 SECPLAN). Hecho que no puede ser ajeno al conocimiento de las autoridades que vienen gestionando el Club en los últimos años. Ese estatus lo definió en su momento el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, un organismo independiente integrado por diversas instituciones y entidades profesionales", señalan en el comunicado publicado desde las redes sociales.

Seguido de ello, señalaron que desde aquel entonces, el club de la Ribera "nunca recurrió tal decisión conforme al derecho que le asiste a los propietarios de inmuebles catalogados como patrimoniales"; por lo que, en julio último, el Gobierno de la Ciudad liderado por Jorge Macri "cumplió con la obligación legal de enviar a discusión en la Legislatura de la Ciudad todo el catálogo preventivo de inmuebles patrimoniales, donde automáticamente ingresa todo aquel inmueble construido con anterioridad al 31 de diciembre de 1941, según lo establece la Ley 2548".

Dicho catálogo posee más de 4300 inmuebles, que deberán ser evaluados por el cuerpo parlamentario y definirán si pasarán al catálogo definitivo de inmuebles patrimoniales y con qué grado de protección. "Es la Legislatura de la Ciudad quien está llevando adelante el tratamiento del proyecto de ley y quien definirá si incorpora o no estos inmuebles con protección preventiva al catálogo definitivo para que la protección quede firme", agregan. Y sentenciaron: "El Gobierno de la Ciudad hace saber que al día de la fecha no ha sido notificado de manera formal por las autoridades del Club sobre la pretensión de realizar obras de remodelación o ampliación de su estadio".

Si bien desde la Legislatura porteña aseguraron a El Destape que "cumplen con una obligación legal, que todos los edificios anteriores a 1941 están dentro de este catálogo y que no es una medida puntual sobre la Bombonera", desde la institución también lo ven por lo menos "sospechoso" y más aún, después del comunicado de este sábado 12 de octubre. De esta manera, todavía no hay una definición al respecto, pero desde Boca sueñan con hacer aún más grande su cancha en un futuro no muy lejano.

El comunicado del Gobierno de la Ciudad a Boca por la Bombonera

El comunicado oficial de Boca

Desde la institución azul y oro lanzaron un comunicado explicando la situación actual y detallando lo ocurrido en la reunión del miércoles 9 de octubre, donde el Ejecutivo planea incorporar al estadio entre los inmuebles protegidos. “Previamente, el martes 8 de octubre, solicitamos por nota la no inclusión de La Bombonera en el Catálogo mencionado, teniendo en cuenta nuestra intención y anhelo de ampliar su capacidad”, alertaron a través de redes sociales.

Si bien en el texto señalan que “dicha solicitud fue mencionada en la reunión del día miércoles, incorporándose en el acta nuestro requerimiento”, hasta el momento este medio pudo conocer que no hubo respuesta alguna y el proceso llevará un tiempo. En esa línea, la dirigente de Boca asegura que trabajan de forma permanente para mejorar el estadio y sostienen firmemente que “la inclusión en el Catálogo referido, traería limitaciones para el desarrollo, dado que obliga a mantener la estructura original, impidiendo así ampliar su volumen”. Ante ello, la solicitud a la Legislatura es clara: que hagan lugar al pedido y no incluyan a La Bombonera, “para que de esta manera podamos seguir embelleciendo al club y al barrio de La Boca”, manifestaron.

Y sentenciaron en el escrito: “Seguiremos trabajando con compromiso en defensa de los intereses del Club para que tengamos una Bombonera cada día más moderna, amplia y cómoda como nuestros hinchas merecen”.

Fuentes de Boca señalaron a El Destape que trabajan diferentes alternativas para frenar este avance. Por un lado, analizan la exclusión de la protección al estadio y por el otro, buscan plantear que a La Bombonera le den “una categoría más baja, como tiene el Monumental” de Núñez, con recientes remodelaciones. Es decir, una categoría que permita a la dirigencia realizar modificaciones sin pedir autorizaciones especiales y evitando trabas administrativas adicionales del Gobierno de la Ciudad y así, cumplir con la máxima promesa de la campaña electoral. En esta línea, con el equipo legal del club presentaron un pedido oficial ante el cuerpo legislativo.