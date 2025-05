Boca sufre: dos figuras se pierden los octavos de final ante Lanús

Herrón sufre dos bajas clave en Boca vs. Lanús para los octavos de final.

Luego de quedarse con el segundo puesto del Grupo A por el empate ante Tigre, Boca Juniors comienza a prepararse para los octavos de final ante Lanús del Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino y las noticias no son las mejores. Es que el entrenador, Mariano Herrón, no podrá contar con Edinson Cavani y Ander Herrera, quienes no se recuperaron de sus lesiones.

Por el lado de Cavani, el problema es que continúa rehabilitándose del desgarro que sufrió en el gemelo en el encuentro ante Estudiantes de La Plata, días antes del choque con River en el Monumental. El uruguayo, que lleva dos semanas haciendo trabajos de recuperación, recién podría regresar a las canchas en caso de que el "Xeneize" consiga el pase a los cuartos de final, ante el ganador de la llave de Independiente e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Herrera, por su parte, se lesionó el cuádriceps derecho el pasado 31 de marzo en la derrota con Newell's Old Boys y, además, se le afectó el tendón, por lo que la rehabilitación le demandará todavía más tiempo. Aunque tenía la ilusión de llegar al Superclásico, el español deberar esperar y, de no surgir inconvenientes, podría estar disponible para una hipotética proxima ronda eliminatoria.

Ander Herrera y Cavani, afuera en Boca para los octavos de final.

Boca recupera a Milton Giménez contra Lanús

Una de las gratas novedades es la vuelta del goleador. El exdelantero de Banfield y Atlanta ya se recuperó del esguince de tobillo derecho que padeció en la victoria ante Belgrano en Córdoba y, si Herrón lo considera, podría ser parte del 11 titular el próximo sábado en La Bombonera, para recibir al "Granate".

Si bien el atacante viene con falta de ritmo, ya que se perdió los últimos tres encuentros del torneo local, como es el único centrodelantero natural que el DT tiene disponible podría meterse desde el inicio y ser uno de los acompañantes de Miguel Merentiel. Otra de las opciones es que Exequiel Zeballos o Alan Velasco estén desde el comienzo por uno de los costados.

Días y horarios de los partidos de octavos de final del Torneo Apertura 2025