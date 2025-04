Hizo un gol histórico para Boca, dejó el fútbol y fulminó a Cavani: "Un poquito"

Hizo un gol histórico para Boca, dejó el fútbol y ahora fulminó a Cavani por su nivel: "Trabajar más"

Los dos goles que lleva Edinson Cavani en los once partidos que disputó en Boca Juniors en lo que va del 2025 sin dudas que son un llamado de atención para el cuerpo técnico de Fernando Gago. Si bien el "Matador" también aporta desde la experiencia para el resto del plantel, lo cierto es que no concretó varias situaciones y recibió algunas críticas. Es el caso de un exjugador del club que marcó un tanto histórico que cuestionó su nivel y no lo perdonó.

Se trata de Darío Scotto, quien el 7 de octubre del 1995 se metió en la retina de los hinchas "Xeneizes" tras convertir en el día del regreso de Diego Armando Maradona a vestir la "Azul y Oro". En aquella jornada correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, su grito agónico ante Colón de Santa Fe les dio el triunfo a los de Silvio Marzolini para ganar por 1 a 0. Años después colgó los botines, pero el exdelantero no se olvida de lo que vivió y aprovechó la ocasión para destrozar al crack uruguayo.

Scotto fulminó a Cavani por su nivel en Boca: "El momento es horrible"

"El momento es horrible, uno vive del gol y no hacerlos es frustrante. Es mentira eso de que tenés que trabajar más, te tenés que mentalizar un poquito más", esbozó el exjugador que infló la red en siete oportunidades en 29 partidos con la casaca del "Xeneize". A su vez, sostuvo que lo que le sucede al "Matador" es "muy mental y no esta fino de cabeza", para lo que dio el ejemplo de un tanto errado contra Belgrano de Córdoba y un mano a mano en el que buscó a un compañero en lugar de definir. Por otro lado, también destacó la tarea de la dirigencia al contratarlo ya que sostuvo que fue "una de las mejores en el último tiempo".

Darío Scotto marcó un gol histórico en la vuelta de Diego Armando Maradona a Boca

Los números de Cavani en Boca

Partidos jugados : 66.

: 66. Goles : 25.

: 25. Asistencias: 3.

La posible formación de Boca vs. River para el Superclásico

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios, Miguel Ángel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Fernando Gago.

Boca vs. River por el Torneo Apertura: fecha, horario y antecedentes recientes

El duelo tendrá lugar el domingo 27 de abril del 2025 a las 15.30 en el Estadio Monumental. Se trata de un enfrentamiento que genera gran expectativa, ya que será el primer Superclásico del año en el ámbito local. En la última edición jugada en la cancha de River, el 'Xeneize' se impuso por 3 a 2 con goles de Edison Cavani y Miguel Merentiel por duplicado; Miguel Ángel Borja y Paulo Díaz descontaron para el 'Millonario'.

El último antecedente entre ambos clubes fue el 21 de septiembre de 2024 en La Bombonera, donde River se llevó la victoria por 1-0 con gol de Manuel Lanzini. Aquel triunfo significó la segunda victoria consecutiva de los de Gallardo como visitantes ante Boca. Ahora, el Millonario buscará volver a imponerse como local, algo que no consigue desde 2023.