Boca: la irrisoria contraoferta que recibió por la figura que busca del fútbol argentino

Boca Juniors busca a una figura del fútbol argentino y recibió una contraoferta que haría caer la negociación.

Boca Juniors espera la llegada de Edinson Cavani desde Europa, pero mientras tanto busca un acompañante para el ataque que rompa el mercado. El "Xeneize" inició una negociación por una figura del fútbol argentino y recibió una contraoferta que sorprendió al Consejo de Fútbol por los jugadores que debería dar a cambio.

Jorge Almirón de a poco va sumando caras nuevas para afronatr el segundo semestre de 2023, con la Copa Libertadores como máximo objetivo. Tras los arribos de Lucas Janson y Lucas Blondel, y con la expectativa en que Cavani ponga la firma para salir del Valencia, el equipo "Aul y Oro" quiere reforzar con más jerarquía la delantera pero un equipo de Argentina le está complicando los planes.

La contraoferta que recibió Boca por un delantero

Desde hace varias semanas, el "Xeneize" inició conversaciones por Diego Valoyes y elevó una oferta de 2 millones de dólares más el 100% de Agustín Sández y el préstamo de Vicente Taborda. El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, se había manifestado hace unos días sobre la negociación y dejó en claro que pediría "jugadores y dinero", pero resaltó que "es muy difícil que Valoyes pueda ser pagado en el mercado local por lo que vale". Y parece que cumplió.

Según informó TNT Sports, este viernes el equipo cordobés le contestó a Boca por el colombiano con una contraoferta difícil de aceptar: 4,5 millones de dólares, el 100% de la ficha de Agustín Sández y Taborda, el préstamo de Luca Langoni, y condonar la deuda que la "T" tiene por Cristian Pavón, que ronda los 2,5 millones de la moneda estadounidense.

Con estos términos, el Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme no seguiría adelante, ya que consideran que exagerado lo que pretende Talleres. Si bien están dispuestos a dar algunos jugadores a cambio, no quieren desprenderse del pase del enganche que juega en Platense ni deder a Langoni. Por lo tanto, el "Xeneize" deberá realizar otro ofrecimiento que sea interesante y conforme a todas las partes.

Un jugador de Nacional picanteó a Boca en la previa de la Libertadores: "Rival accesible"

Boca Juniors enfrentará a Nacional de Montevideo por los octavos de final de la Copa Libertadores y la previa empezó a calentarse: un jugador del equipo uruguayo calificó al "Xeneize" como uno de los más accesibles y generó polémica a solo días del encuentro de ida.

El "Xeneize" tiene el foco puesto en la competencia internacional, en lo que es el máximo objetivo en el segundo semestre del año. Si bien el sorteo de los octavos de final pudo evitar a los equipos más poderosos de Brasil, el "Bolso" es un club con historia y parece que no le tiene ningún tipo de miedo a su par argenitno, tal como anunció un futbolista uruguayo a solo siete días del encuentro de ida.

En una entrevista con Radio Universal de Uruguay, el delantero Bruno Damiani de Nacional fue consultado sobre su opinión del "Xeneize" y su respuesta fue contundente: "Yo hablo por mí, no sé cómo opinará el resto. Pero personalmente creo que Boca era uno de los rivales más accesibles que nos podía tocar”.

Es que, desde hace algunos días, comenzó a circular en Uruguay la versión que Boca habría menospreciado al "Bolso", algo que no fue bien tomado por los futbolistas del equipo. "Entiendo si ellos pensaban lo mismo de nosotros. Hay formas y formas. Si lo dicen de esta manera no pasa nada, pero cuando te faltan el respeto te manijean, te mojan la oreja. Si ves programas deportivos donde nos ningunean, a mi me moja la oreja. Pero si lo dicen respetuosamente es una opinión válida", continuó.

Damiani, de esta forma, se sumó a los dichos de Emanuel Gigliotti, el exdelantero de Boca y San Lorenzo que en la actualidad pertenece a Nacional. En diálogo con TyC Sports el pasado martes, el "Puma" había manifestado que "lo mejor que le podía pasar a Nacional era que Boca lo subestimara" y que no iban a ir asustados a La Bombonera. Luego del encuentro en Uruguay, la vuelta se realizará en La Boca el miércoles 9 de agosto.