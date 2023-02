Boca: la fuerte respuesta a Riquelme desde otro grande por lo de "jugar lindo"

La fuerte respuesta desde otro club grande a Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, por su opinión de que "nadie juega lindo en el fútbol argentino".

La opinión de Juan Román Riquelme acerca de que "nadie juega lindo en el fútbol argentino" sigue generando repercusiones desde los otros clubes. Después de las respuestas de Gabriel Milito e Israel Damonte, los entrenadores de Argentinos y Sarmiento respectivamente, ahora llegó el turno de otro exjugador de un equipo grande a nivel nacional.

El protagonista en esta oportunidad es Rubén "Mago" Capria, asesor deportivo de Racing, quien fue consultado al respecto en TyC Sports y aportó su visión con respecto a las palabras del vicepresidente y máximo ídolo de la historia de Boca. El exmediocampista de 53 años no coincidió con el dirigente del "Xeneize".

El Mago Capria cruzó a Riquelme: "Me gusta cómo juega Racing"

El asesor deportivo del club de Avellaneda se diferenció de Román y sostuvo que hay equipos del fútbol argentino que le gusta cómo juegan, entre ellos el dirigido por Fernando Gago. "Para mí, jugar bien es lindo a la vista. No sé en qué contexto lo dijo, no lo escuché. Jugar bien es además lindo a la vista y es eficaz", explicó el platense.

"Para mí, cuando un equipo juega bien es en el área defensiva, con la pelota, tiene fluidez, pase, asociación, vos ves una cuestión que fluye, goles con 30 toques, dos golazos de tiro libre... Eso es jugar bien, y es eficaz", insistió en referencia al 3-0 de "La Acadé" a Arsenal como visitante. "Cuando en nuestro estadio la pelota sale limpia del fondo, rompés la línea y pasás al ataque, la gente aplaude", aseguró "El Mago".

El Mago Capria opinó de lo que dijo Riquelme sobre "jugar lindo" en el fútbol argentino.

En el mismo sentido, destacó que "la gente del fútbol se da cuenta cuando sale bien algo o no". "Cuando algo se hace bien, no lo puedo despegar de la cuestión estética", profundizó el exjugador. Incluso, Capria manifestó que "cuando un equipo juega bien es lindo a la vista, cuando hacés una doble pared, es lindo".

"No sé por qué en el fútbol argentino se siguen discutiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la estética... Son tópicos que desde hace 50 años venimos discutiendo: qué es jugar bien o jugar lindo", profundizó el exvolante ofensivo. "Jugar bien es lindo. Cuando un equipo funciona, me gusta, me agrada. Me gustó la Selección Argentina, me ha gustado la Selección alemana esa del ciclo de 2014, España, Barcelona obviamente, el City, Liverpool, Racing...", especificó.

Consultado por si el Boca de Hugo Ibarra está en esa línea, "El Mago" contestó que "a veces jugó bien y en otras le costó". También aseguró que "en el fútbol hacés lo que podés, no lo que querés. Ningún equipo juega para tener dos situaciones de gol, tratan de jugar para tener 20 situaciones de gol". "Ningún entrenador en mis 18 años de carrera me dijo: ´Bueno, hoy vamos a jugar mal para tener dos situaciones de gol´... La eficacia la vas ganando en la cantidad de situaciones que tenés. El dominio en el fútbol es una garantía parcial de que al menos no te ataquen porque vos manejás las condiciones", completó.