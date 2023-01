Boca: ganó la Libertadores, es amigo de Riquelme y fue denunciado penalmente

Ganó la Copa Libertadores con Boca, es amigo de Juan Román Riquelme y fue denunciado penalmente por un problema callejero. El confuso episodio que complica a un multicampeón.

Un exjugador que fue multicampeón con Boca quedó complicado por un confuso episodio callejero protagonizado durante la mañana del sábado 31 de diciembre de 2022 en la localidad de Mina Clavero, Córdoba. Mientras estaba de vacaciones con su familia, ocurrió una situación que fue grabada y publicada en las redes sociales, lo cual ahora lo complicó en el plano personal.

El ex futbolista en cuestión es nada menos que Pablo Ledesma, amigo de Juan Román Riquelme y exmediocampista de 38 años que tuvo dos ciclos en "El Xeneize": 2003-2008 y 2012-2014. En total, disputó 236 partidos oficiales con 17 goles y 9 campeonatos conseguidos, entre ellos la Copa Libertadores de 2007.

Pablo Ledesma, el ex Boca y amigo de Riquelme que fue denunciado penalmente

Todo comenzó cuando el exvolante caminaba con un grupo de amigos y familiares por la calle en las horas previas a Año Nuevo cuando se cruzaron con un vendedor ambulante hincha de River y comenzaron a intercambiar cargadas. Sin embargo, el tono de una discusión, que al principio parecía ser solamente parte del "folclore" del fútbol argentino, fue elevándose hasta que terminó con gritos, empujones, trompadas y heridos. Tal es así que la víctima solicitó ser querellante en la causa que ya está siendo investigada por la fiscalía de Villa Cura Brochero.

José Gustavo Gauna, el vendedor en cuestión y quien denunció al exdeportista, aportó su versión en El Show del Lagarto, programa de televisión del canal El Doce de Córdoba. De acuerdo con él, el incómodo momento empezó alrededor de las 11 horas y así lo recordó: "Me vio el tatuaje que tengo en el brazo derecho, de la final de la Copa Libertadores que River le ganó a Boca en 2018, y me empezó a cantar (canciones de Boca)".

Ledesma con sus rulos, al lado de Ibarra en el Boca campeón de 2005.

“Le dije: ‘Esta no te la olvidás más...’. Se me vinieron todos encima y me empezaron a golpear", detalló el hombre. Más allá de que ambos estaban acompañados por sus familias, ello no impidió que la violencia se desatara. Mientras que Gauna se encontraba con su pareja, sus hijas (de 5 y 8 años) y su hermano; Ledesma también iba con dos de sus hermanos y su hijo de 5 años.

Si bien en las grabaciones que se viralizaron por las redes no queda claro quién agredió a quién desde el inicio, otra versión revelada a El Doce indicó que fue exactamente al revés de lo que contó el vendedor. Incluso, argumenta que fue él mismo quien "cargó a Ledesma durante dos cuadras" con aquel título del "Millonario" ante "El Xeneize" que lleva retratado en su piel, por lo que el cordobés no aguantó más las provocaciones y reaccionó de una manera inapropiada. Mientras tanto, la fiscalía de Villa Cura Brochero seguirá investigando lo sucedido.