Un famoso hincha de River que trabajó en TyC Sports reveló que lo echaron del porque cargaba a Boca en el canal de televisión en el que "son todos bosteros". De manera contundente y a puro detalle, el protagonista acusó a la señal de deportes que pertenece al Grupo Clarín.

Se trata nada menos que de Pablo Lunati, uno de los exárbitros más histriónicos que tuvo el fútbol argentino. El exjuez asistió al programa llamado El Loco y el Cuerdo en el canal de YouTube de Flavio Azzaro y aportó muchas precisiones al respecto. También participó del envío Andrés Ducatenzeiler, expresidente de Independiente.

Durante la extensa charla en el estudio entre los tres protagonistas ya mencionados, el exárbitro de 55 años explicó los motivos de su sorpresiva salida de la señal deportiva, en la que lo echaron en 2018. Consultado por Azzaro acerca de las razones por la que lo despidieron de Torneos y Competencias, "El Loco" no dejó dudas.

"Yo creo que fue porque es todo demasiado bostero, después fui recapitulando todo", se descargó el invitado. "Porque se necesitaba más Boca que River", le acotó Flavio, a lo que Lunati respondió que "sí, claro". "Se termina hablando siempre de Boca", insistió Azzaro. "Sí... Y yo ahí no tenía rivales, era difícil", admitió el exjuez.

A continuación, el exárbitro recordó que le llevaron al programa Presión Alta a todos periodistas hinchas del "Xeneize", como Matías Bustos Milla, Ricardo Mollo y Lucas Beltramo. Incluso, Lunati resaltó que "traían a 72... Era difícil no sólo porque no sólo era raro ver a un árbitro-hincha o el River vs. Boca que había en ese momento, sino porque no es lo mismo estar adentro de la cancha que ser periodista".

"A vos te sacan de TyC y de El Trece, que vos estabas con ("El Pollo") Vignolo los domingos, que es todo lo mismo, el Grupo Clarín", comentó el presentador. "Yo creo que fue porque hay uno o dos que son muy bosteros y que realmente no se bancaban perder todos los partidos", señaló el exjuez. "Ellos nunca te van a explicar por qué", opinó el conductor.

Fue entonces cuando Lunati resaltó: "El productor me llamó un día en el que estaba en Mar del Plata y me dijo que estaba afuera. Lo que más me jodió es que vos sabés perfectamente que hice todo lo que me mandaban a hacer, ellos sabían lo que yo iba a hacer". Entonces, Flavio señaló que "lo más triste es que te mandan al muere, nadie dice ´esto no´ o ´esto sí´, porque sino ahí jugás con las reglas más claras".

"Para mí, ellos no se animaban a hacer un programa como necesitaban hacer para pelearle al ´Pollo´ Vignolo", completó Azzaro. Por último, dijo que "TyC fue siempre un gris, no se bancaron que empezara a ser noticia". "Si me hubiesen avisado antes... Soy loco, pero no soy boludo", sentenció Lunati.