Boca Juniors vs Belgrano por el Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Boca Juniors vs Belgrano por el Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver

Boca Juniors volverá a competir oficialmente tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo cuando reciba al Belgrano en La Bombonera, en un encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Los dirigidos por Claudio Úbeda, quien asumió la conducción técnica del equipo tras la partida del experimentado entrenador, buscarán homenajear la memoria de Russo con una victoria ante un Pirata que necesita imperiosamente sumar de a tres para meterse en zona de playoffs.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors y Belgrano, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca Juniors y Belgrano?

El partido entre Boca Juniors y Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura se jugará este sábado 18 de octubre de 2025, a partir de las 18:00 horas (hora argentina) en el estadio La Bombonera. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium para toda la Argentina. El árbitro principal del partido será Pablo Dóvalo.

El conjunto xeneize llega a este partido en un momento emotivo particular, ya que será el primer encuentro oficial tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El equipo viene de golear 5-0 a Newell's en su último compromiso disputado en La Bombonera, con una actuación contundente que marcó el inicio de la era de Claudio Úbeda como conductor del equipo, aunque en ese momento aún como interino.

Los de La Ribera marchan en la cuarta posición del Grupo A con 17 puntos, producto de cuatro victorias, cinco empates y dos derrotas en once partidos disputados. Sin embargo, tienen un partido pendiente contra Barracas Central que fue postergado justamente por el deceso de su entrenador, por lo que virtualmente podrían alcanzar la punta del grupo si logran ganar ambos compromisos.

En la Tabla Anual, clasificación fundamental para acceder a la Copa Libertadores 2026, Boca se ubica segundo con 50 unidades, a seis puntos del líder Rosario Central. Con solo cuatro fechas por disputarse en el Clausura, el Xeneize necesita mantener el ritmo ganador para no perder pisada en la lucha por el boleto al máximo certamen continental del próximo año.

Por su parte, Belgrano llega a este encuentro con la urgencia de sumar puntos para meterse en la zona de clasificación a los octavos de final. El Pirata se encuentra décimo en la tabla con 15 puntos, gracias a tres triunfos, seis empates y tres derrotas, ubicándose a solo una unidad de Huracán, el último de los equipos que estaría accediendo a los playoffs.

El conjunto cordobés acumula tres empates consecutivos, incluido un 0-0 en el clásico ante Talleres, y registra apenas una victoria en sus últimos ocho partidos. Esta racha irregular ha complicado sus aspiraciones en el torneo, por lo que necesita imperiosamente volver al triunfo en La Bombonera. Además, los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda tendrán una semana clave, ya que el jueves 23 de octubre enfrentarán a Argentinos Juniors en las semifinales de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito.

En el historial reciente entre ambos equipos, Boca se impuso 3-1 en el encuentro correspondiente al Torneo Apertura 2025, también por la fecha 13, pero jugado en Córdoba. En aquella oportunidad, los goles xeneizes fueron convertidos por Marcos Rojo, Kevin Zenón y Carlos Palacios, mientras que Lucas Menossi descontó para el Pirata.

Formaciones probables de Boca Juniors y Belgrano

El técnico de Boca, Claudio Úbeda, realizará cambios mínimos en el equipo que viene de golear a Newell's. La principal modificación será obligada por la lesión de Alan Velasco, quien sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y se perderá lo que resta del año. Su lugar será ocupado por el chileno Carlos Palacios, quien ya se recuperó de una distensión en el músculo pectíneo izquierdo.

Otra baja importante para el Xeneize será Edinson Cavani, quien continúa su recuperación de un desgarro en el psoas derecho que lo marginó de los últimos tres encuentros oficiales. El Matador apunta a ponerse al 100% físicamente para llegar en óptimas condiciones al Superclásico ante River del 9 de noviembre. Leandro Paredes, quien viajó con la selección argentina en la última fecha FIFA, no tuvo inconvenientes y estará desde el inicio junto a Rodrigo Battaglia en el mediocampo.

Por el lado del Belgrano, el entrenador tiene algunas dudas para conformar el once inicial. La principal incógnita pasa por Franco Jara, quien no participó del entrenamiento táctico del miércoles y realizó trabajos diferenciados en las últimas jornadas. Si el delantero no llega en condiciones, su lugar sería ocupado por Lucas Passerini.

Una buena noticia para el Pirata es el regreso de Lucas Zelarayán, quien se reintegró al plantel tras disputar dos partidos con la selección de Armenia por las eliminatorias de la UEFA. El mediocampista ofensivo podría ir desde el inicio, aunque si el cuerpo técnico decide preservarlo, Facundo Quignon mantendría su lugar como segundo volante central.

Probable formación de Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Probable formación de Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán o Facundo Quignon; Nicolás Fernández y Lucas Passerini o Franco Jara.

Boca Juniors vs Belgrano: Ficha técnica